Для любителей зарядиться витамином D эксперты подобрали несколько направлений, которые можно посетить в межсезонье.

Компания Holidu назвала топ-10 самых солнечных европейских городов, которые идеально подойдут туристам, желающим насладиться теплой погодой и идеальным климатом во время отпуска в межсезонье. Об этом сообщает Daily Express.

Испанская Малага возглавила рейтинг городов, где можно не только насладиться достопримечательностями, но и получить необходимую дозу витамина D. В среднем в этом месте насчитывается 280,2 солнечных часов в месяц. В Малаге можно насладиться не только пляжным отдыхом, но и посетить знаменитые музеи мирового класса, а также такие красочные фестивали, как Feria de Malaga.

В тройке лидеров оказался еще один испанский город - Мурсия, известная своим красивым собором. В этом месте насчитывается в среднем 277,7 солнечных часов в месяц.

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Также в первые топ-5 самых теплых городов Европы вошли итальянская Катания и испанская Севилья.

Топ-10 самых солнечных городов Европы

1. Малага

2. Аликанте

3. Мурсия

4. Катания

5. Севилья

6. Кордова

7. Марсель

8. Мадрид

9. Сарагоса

10. Афины

Самые уютные города Европы

Как писал УНИАН, эксперт издания Travel Off Path Винисиус Коста назвал семь уютных городов Европы, которые стоит посетить этой весной. По словам эксперта, в этих местах можно насладиться спокойным отдыхом, поскольку там не будет толп людей, а отпуск получится дешевым.

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