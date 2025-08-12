В хорватском Дубровнике зафиксировали минимальный уровень преступности.

Хорватский курортный город Дубровник, считающийся одним из самых переполненных туристами в Европе, также признали самым безопасным на континенте.

Согласно результатам свежего исследования туроператора Riviera Travel, этот титул город получил благодаря минимальному уровню преступности и очень медленному ее росту, что обеспечило ему рейтинг безопасности 44,14 из 100 баллов.

Авторы исследования отмечают, что этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, известный как "Жемчужина Адриатики", предлагает посетителям полную уверенность во время прогулок по средневековым улочкам и вдоль нетронутых городских стен. Хорошо сохранившаяся готическая, ренессансная и барочная архитектура города создает настоящий живой музей, где история оживает. Прогуливаясь по этому очаровательному городу, посетители могут быть уверены в том, что находятся в невероятно безопасном месте, где они могут расслабиться и насладиться всем, что предлагает Дубровник.

Второе место в рейтинге досталось эстонской столице Таллинну с рейтингом 55,81 баллами, а второе – польской столице Варшаве с 60,19 баллами.

10 самых безопасных городов Европы в 2025 году

