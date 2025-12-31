На программу медицинских гарантий на 2026 год заложено более 190 млрд грн, - Свириденко

В программе на 2026 год правительство сосредоточилось на направлениях с наибольшей нагрузкой.

Кабинет министров Украины утвердил порядок реализации Программы медицинских гарантий на 2026 год. В госбюджете на нее предусмотрели более 191,6 млрд грн.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, финансирование первичной медицинской помощи возрастет до 29,5 млрд грн, а капитационная ставка за одного задекларированного пациента для медиков - до 1007,3 грн.

По ее словам, это фундамент системы здравоохранения - почти 29,8 млн человек имеют декларации с семейными врачами.

Видео дня

"В ПМГ-2026 правительство сосредоточилось на направлениях с наибольшей нагрузкой. Акцент - на сердечно-сосудистые заболевания: 3,2 млрд грн - на лечение инсультов, 1,5 млрд грн - инфарктов. Обновлены тарифы на кардиохирургию, в частности коронарное шунтирование, а также усилена поддержка детской кардиохирургии. Финансирование экстренной медицинской помощи возрастает до 12,7 млрд грн, программы "Доступные лекарства" - до 8,7 млрд грн", - отметила премьер-министр.

Также, как проинформировала Свириденко, увеличены расходы на лечение тяжелых ранений, реабилитацию после травм, инсультов и инфарктов, а также на стационарную психиатрическую помощь.

"Отдельный фокус - помощь детям и поддержка медиков в прифронтовых регионах. В ПМГ-2026 также вводится новый пакет для детей до четырех лет в уязвимых жизненных обстоятельствах с круглосуточной медицинской помощью и профессиональным уходом", - рассказала она.

В целом, как отметила Свириденко, Программа медицинских гарантий-2026 охватывает 46 пакетов медицинских услуг и остается ключевым инструментом доступной и бесплатной медицинской помощи для украинцев.

"В 2025 году программой воспользовались 23,8 млн украинцев. Всего было предоставлено 191,5 млн медицинских услуг - от консультаций семейного врача до сложных операций, лечения инсультов, инфарктов, онкологии и реабилитации. Для многих это была критически важная помощь: более 109 тыс. пациентов получили лечение инсульта; 36 тыс. - лечение инфаркта; сотни тысяч - онкологическую, психиатрическую, реабилитационную и паллиативную помощь", - резюмировала она.

Цены на лекарства в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно правительство приняло ряд решений для снижения цен на лекарства и обеспечения доступности препаратов для людей.

Так, аптечные учреждения в государственных и коммунальных больницах обязаны реализовывать среди препаратов с одинаковым составом, дозировкой и формой выпуска только лекарства с тремя самыми низкими ценами, определенными в Национальном каталоге цен.

Также правительство разрешило торговлю безрецептурными лекарствами в помещениях АЗС через вендинговые автоматы. Однако есть условие соблюдения требований по хранению и входному контролю лекарств.

Вас также могут заинтересовать новости: