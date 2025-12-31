В каком виде лучше есть арахис: эксперт назвал неожиданный вариант

Арахис можно есть в сыром, жареном и даже вареном виде.

Существует множество способов наслаждаться арахисом – от жарки и варки до употребления в сыром виде. Разные методы приготовления по-разному раскрывают его вкус, текстуру и питательную ценность. Какой способ приготовления лучше всего подходит для арахиса и как он меняется при разных способах приготовления, рассказал порталу marthastewart.com Кит Кеттнер, фермер, выращивающий арахис.

Сырой арахис

Он в основном используется для приготовления пищи; он универсален в рецептах без добавления жира или соли. В сыром виде он содержит наибольшее количество чувствительных к теплу антиоксидантов – они исчезают при термической обработке арахиса.

Зеленый арахис

"Зеленый арахис – это тот же самый арахис, что и сырой или сушеный; разница заключается в способе сбора урожая", – говорит Кит Кеттнер. "Зеленый арахис собирают, не давая ему высохнуть. Представьте себе зеленый арахис как эдамаме, а сырой – как сушеные соевые бобы", – объясняет он.

Зеленый арахис имеет срок хранения несколько недель и требует охлаждения для сохранения свежести и влажности, говорит Кеттнер.

Жареный арахис

При обжаривании арахис приобретает более насыщенный вкус благодаря реакции Майяра, которая придает ему характерную хрустящую текстуру и знакомый, поджаристый вкус.

Вареный арахис

Вареный арахис мягкий и нежный, с почти кремообразной, бобовидной текстурой. Варка арахиса – отличный способ придать ему вкус, так как он впитывает соль и приправы, с которыми его готовили.

"На мой взгляд, варка арахиса – лучший способ его приготовления, особенно если использовать свежий зеленый арахис", – говорит Кеттнер. "Все виды арахиса являются хорошим источником полезных жиров и белка, а также других минералов".

Как правильно есть арахис?

Вареный и зеленый арахис требуют хранения в холодильнике и быстрого употребления, но они часто наименее обработаны и обладают прекрасным вкусом и питательными веществами. Кеттнер заменяет нут вареным арахисом, добавляя его в салаты, используя в качестве начинки или даже для приготовления арахисового хумуса.

Жареный арахис имеет самый длительный срок хранения, он наиболее доступен и удобен, не требует дополнительной обработки. Из него можно приготовить домашнее арахисовое масло или насладиться ими в качестве вкусной закуски.

Сырой арахис наиболее универсален в кулинарии и содержит минимальное количество добавок. Его также часто перерабатывают в арахисовую муку, которая является полезной заменой для безглютеновой выпечки или используется в качестве загустителя для соусов.

