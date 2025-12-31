Эксперты объяснили, чем чревата такая привычка.

Каждый украинец, который будет отмечать Новый год 2026, должен знать, чем закусывать алкоголь, чтобы не опьянеть и нормально провести праздничную ночь. Однако после того, как веселье будет окончено, придется убирать со стола, но многие хозяйки не знают, можно ли выливать алкоголь в раковину, освобождая бокалы, на самом деле.

Почему нельзя выливать алкоголь - мнение экспертов

Анкит Сехгал, специалист по трубам и дренажным системам и владелец компании Swiftdrain объяснил изданию Express, может ли алкоголь повредить трубы. Он утверждает, что в период с Рождества по Новый год люди чаще всего вызывают специалистов по прочистке труб - эти экстренные обращения обусловлены неправильными способами утилизации отходов, в первую очередь - привычкой выливать алкоголь в раковину.

Одним из наиболее частых виновников засоров он назвал сливочный ликер Baileys, а также яичный Advocaat. Кроме того, он сказал, что в сливе часто находят остатки подливок и жира.

По словам Сехгала, люди считают, что если консистенция жидкая, то можно смело выливать в раковину, однако сантехника так не работает. "Напитки на основе сливок и кулинарные жиры ведут себя совершенно по-разному, попадая в трубы. Они охлаждаются, прилипают к стенкам и со временем накапливаются, образуя засоры" - заметил эксперт.

Он пояснил, что напитки, содержащие молочные продукты, относятся к категории жиров, масел и смазочных материалов, известных в сантехнической отрасли как FOG (жиры, масла и смазки).

Эти вещества не просто смываются водой, а прилипают к стенкам труб и постепенно сужают их, пока вода больше не сможет свободно течь.

Проблема часто обостряется в праздничный период, когда одновременно выбрасывается множество опасных жидкостей - сливочные напитки, жиры, подливки, растопленное масло и мясной сок. Все это происходит массово и в больших количествах за короткий промежуток времени.

По словам специалиста, в отдельности такие отходы могут не привести к засору, но вместе часто становятся причиной вызова сантехника.

Он объяснил, почему нельзя выливать алкоголь и другие запрещенные жидкости - дело в том, что низкие зимние температуры усугубляют ситуацию, поскольку жиры быстрее затвердевают в охлажденных трубах. Это может привести к внезапным засорам, вызывающим переполнение раковин, поломку унитазов или даже переполнение наружных канализационных труб.

Если в раковину по ошибке вылили жир или сливочные напитки, Сехгал посоветовал действовать быстро: включить горячую воду и добавить жидкость для мытья посуды, чтобы помочь отходам быстрее циркулировать. Он предостерег от использования холодной воды или химических средств для прочистки труб, так как это может усугубить проблему или повредить трубы.

В конце эксперт отметил, что самый безопасный вариант - это профилактика. Сливочные напитки следует герметично упаковывать и выбрасывать в мусорное ведро, а кулинарным жирам давать остыть, прежде чем переливать их в контейнер. Это гораздо проще, чем разбираться с проблемой водопровода.

