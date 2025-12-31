Magic Brothers презентовали обновленную программу новогоднего циркового шоу: левитация, акробатика и праздничная магия

27 и 28 декабря в КВЦ "Парковый" состоялась серия ярких новогодних шоу для всей семьи от Magic Brothers. Самые известные иллюзионисты страны - братья Артур Томашевский и Дмитрий Томашевский - собрали по три полных зала каждый два дня подряд, презентовав обновленную праздничную программу. Продюсером шоу выступил Михаил Ясинский.

Уже третий год подряд Magic Brothers выходят на сцену с шоу "Короли магии спасают Новый год". В этот раз братья решили создать настоящее цирковое шоу, программа стала еще масштабнее: больше авторских фокусов, зрелищных трюков, танцевальных номеров воздушных гимнастов и живого интерактива со зрителями.

Видео дня

По сюжету, Magic Brothers вместе со святым Николаем противостоят злому доктору Вирусу - персонажу, который потерял веру в чудеса, спрятал все новогодние подарки и заблокировал праздничный эфир. Благодаря изобретательности братьев Томашевских и активной поддержке зала в финальном фокусе магический пазл складывается, подарки возвращаются, а самого доктора Вируса удается вернуть на сторону добра.

Среди самых ярких моментов шоу - номер с путешествием в прошлое, отгадывание мыслей зрителей и психологический эксперимент "Эмпатия", посвященный способности чувствовать друг друга на расстоянии. Особой изюминкой стал опасный трюк с элементами левитации: героиня шоу поднялась над сценой, вызвав шквал аплодисментов и искренний восторг как у детей, так и у взрослых.

Событие посетили звездные гости с детьми, среди которых - семья Анатолия Анатолича, сестры Завальские, Светлана Тарабарова, Елена Светлицкая, Анна Саливанчук и Бекир Сулейманов с сыновьями.

В течение дня 27 декабря состоялось сразу три шоу Magic Brothers, которые собрали более 2 500 зрителей. После завершения выступлений в холле КВЦ "Парковый" еще долго не утихали эмоции - зрители делились впечатлениями и снова и снова вспоминали тот самый момент левитации, который стал настоящим символом праздничной магии.

Вас также могут заинтересовать новости: