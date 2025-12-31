В РФ показали сбитый дрон, который якобы атаковал резиденцию Путина

РФ впервые показала доказательства - спустя 3 дня после предположительной атаки.

В Министерстве обороны РФ впервые показали "доказательства" якобы украинской атаки на резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае – через 3 дня после удара.

Так, в Минобороны страны-агрессора показали видео якобы сбитого при атаке украинского дрона "Чаклун-В". Стоит отметить, что ВСУ используют эти дроны с оценочной дальностью полета до 700 километров для ударов по объектам в тылу РФ. В частности, в начале года они атаковали Смоленский авиазавод.

В Минобороны РФ также показали карту с траекториями движения беспилотников.

Видео дня

В России заявили, что атака началась около 19 часов 28-го декабря, с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, с территорий Сумской и Черниговской областей.

Заявляется, что российские военные якобы сбили 91 запущенный беспилотник. При этом 41 аппарат якобы был уничтожен в Новгородской области, где расположена резиденция Путина. Остальные – в Смоленской и Брянской области.

"Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области, однозначно подтверждают, что атака была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер", - заявили в РФ.

При этом утверждается, что никаких пострадавших и разрушений на территории РФ нет.

Атака на Валдай - что известно

29 декабря Москва обвинила Украину в якобы атаке БПЛА на резиденцию Путина в Новгородской области. В России заявили, что Украина якобы хочет сорвать мирные переговоры и пригрозили "ужесточить свою позицию".

Комментируя эту атаку, президент Владимир Зеленский назвал ее ложью и заявил, что РФ готовит оправдание для ударов по государственным зданиям в Киеве.

При этом эксперты отмечают, что предполагаемый удар противоречит "умной" тактике Украины в атаках беспилотников.

