Повышение тарифов на распределение и транспортировку газа в 2026 году повлечет новый виток инфляции, - экономист

Он отметил, что рост тарифов для промышленных и коммерческих предприятий неизбежно отразится на стоимости продукции, товаров и услуг.

Решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о повышении тарифов на газораспределение и транспортировку газа в 2026 году может стать толчком для роста потребительских цен. Об этом заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, комментируя проект.

По его словам, тарифы вырастут в большинстве областей, причем уровень повышения существенно отличается в зависимости от протяженности сетей, их технического состояния и степени повреждений в результате боевых действий. "В каждом регионе ситуация своя: где-то сети изношены, где-то - частично разрушены из-за российских обстрелов. Все эти расходы в конечном итоге ложатся в тариф", - пояснил он.

В то же время он отметил, что хотя повышение и не коснется населения, ведь сейчас действует мораторий на изменение тарифов для бытовых потребителей, рост тарифов для промышленных и коммерческих предприятий неизбежно отразится на стоимости продукции, товаров и услуг.

"Даже если прямого подорожания газа для населения не будет, предприятия частично переложат новые расходы в свои цены. Это станет дополнительным фактором инфляционного давления на экономику", - подытожил эксперт.

Ранее в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) также заявили, что предложенный облгазами рост тарифов на распределение на 50-127% повлечет за собой взрывной рост потребительских цен. "Если новые тарифы будут приняты, цены для населения и бизнеса могут вырасти на 70-120%, что приведет к подорожанию продукции в промышленности, агросекторе и коммунальной сфере", - заявили в ICC Ukraine.