Россия начала использовать новые и более дешевые 'Шахеды', - Der Spiegel

Россия недавно добавила в свой арсенал новый ударный дрон-камикадзе - технологически упрощенную и более дешевую в производстве модификацию иранского беспилотника типа Shahed. Речь идет о модели Shahed-107. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на военных аналитиков.

"Москва относительно рано решила использовать систему Shahed-136, но у Ирана все еще есть другие варианты", - заявил эксперт по беспилотникам Международного института стратегических исследований (IISS) Фабиан Гинц.

По его словам, Иран представил Shahed-107 в этом году. Подобный БпЛА, объясняет Гинц, дешевле и быстрее в производстве по сравнению с моделью Shahed-136 - одним из ключевых инструментов ВС РФ для дальних воздушных ударов.

"Он несет боеголовку весом около 15 килограммов, что значительно меньше, чем Shahed-136, который сейчас несет от 50 до 100 килограммов", - добавил он.

По сравнению с Shahed-136, Shahed-107 с его фиксированными крыльями имеет более простую конструкцию. Иранские инженеры также уменьшили затраты на двигатель.

"Shahed-136 использует китайскую копию немецкого авиационного двигателя Limbach, - говорит эксперт IISS. - Shahed-107, с другой стороны, использует двигатель от китайского производителя DLE, которые являются очень недорогими".

По словам Гинца, причины приобретения относительно нового беспилотника являются чисто спекулятивными, но конструкция дает некоторые подсказки:

"Со своей стоимостью около 60 000 евро Shahed-136 является сравнительно дорогим беспилотником. Shahed-107 должен быть значительно легче и дешевле в производстве".

Это может позволить России предотвратить потенциальный дефицит.

Российские "Шахеды" - последние новости

Как сообщал УНИАН, накануне Силы обороны нанесли мощный удар по месту складирования и подготовки пусков российских "Шахедов" на территории Донецкого аэропорта.

"Визит вежливости" был нанесен по логистическому хабу БпЛА "Герань/Шахед", пункту предполетной подготовки и обслуживания дронов "Герань/Шахед" и "Гербера".

Также поражению подвергся центральный склад боевых частей для указанных ударных беспилотников и накопительный склад БпАК "Гербера".

