Эксперты подчеркивают, что обеспечение собственной безопасности всегда должно быть приоритетом для соло-туристов.

В последние годы все больше туристов предпочитают путешествовать в одиночку. Причем женщины практикуют соло-туризм гораздо чаще, чем мужчины, несмотря на все переживания из-за безопасности.

Так, согласно свежему исследованию экспертов по люксовым путешествиям Virtuoso, 42% опрошенных британцев планируют отправиться в одиночное путешествие в этом году, причем 71% из них составили женщины.

При этом за последний месяц количество поисковых запросов "предложения для одиночного отдыха" выросла на 250%, пишет Daily Express.

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В то же время опытные гуру путешествий подчеркивают, что обеспечение собственной безопасности всегда должно быть приоритетом для соло-туристов.

Эксперты по безопасности Locksmith Watford в комментарии изданию дали шесть основных советов по безопасности в отелях, которые помогут соло-туристам путешествовать с уверенностью.

1. Не афишируйте, что вы путешествуете в одиночку

Избегайте открытых упоминаний, что вы путешествуете в одиночку, особенно когда вас спрашивают о ваших планах. При необходимости создайте фиктивного попутчика или говорите, что вы встречаетесь с друзьями позже. Такая сдержанность может помочь вам избежать нежелательного внимания, говорят эксперты.

Также они призывают одиночных туристов быть осторожными с публикациями в социальных сетях во время путешествий.

"Не делитесь фотографиями своего местоположения или жилья в режиме реального времени, особенно если ваш аккаунт не является закрытым. Публичные публикации и геотеги могут непреднамеренно раскрыть ваше местонахождение", – предупреждают они.

2. Избегайте номеров на первом этаже и держите номера комнат в тайне

Номера на первом этаже более уязвимы для вторжений, особенно те, у которых есть выход на балкон. Номера в конце коридора или с прилегающими дверями также могут представлять угрозу безопасности, поэтому эксперты советуют избегать и их.

Если персонал громко объявляет номер вашей комнаты, попросите другую комнату, чтобы сохранить конфиденциальность. Если номер вашей комнаты написан на конверте с ключом-картой, постарайтесь прикрыть его, чтобы не раскрывать свои данные, советуют эксперты.

Также они рекомендуют повесить табличку "Не беспокоить" на дверь на все время пребывания, чтобы отвлечь внимание.

3. Повысьте безопасность вашего гостиничного номера

Карточки-ключи в отеле иногда можно обойти с помощью мастер-ключей. Если в вашем номере нет дополнительных замков или защелок, возьмите с собой переносной дверной замок или сигнальный дверной стопор, рекомендуют эксперты.

Кроме того, они советуют убедиться, что дверные глазки закрыты, чтобы посторонние не могли заглянуть внутрь: "Используйте салфетку или клейкую ленту в качестве временного решения".

Также туристам стоит перепроверить, надежно ли запираются окна и двери, и если что-то покажется не так, не нужно стесняться попросить новый номер.

4. Проверьте наличие скрытых камер

Примерно 11% путешественников сообщают об обнаружении скрытых камер в арендуемом жилье, а потому стоит проводить тщательную проверку своего номера, сосредоточившись на обычных укромных местах, таких как детекторы дыма, вентиляционные отверстия, будильники и мебель.

"Посветите фонариком или используйте фонарик телефона, чтобы обнаружить отражения от объективов камеры. Если камера вашего телефона обнаруживает инфракрасное излучение (проверьте это с помощью пульта дистанционного управления телевизора), просканируйте комнату в темноте на предмет мигания или отражения света", – советуют эксперты.

Особо подозрительным туристам для дополнительной уверенности рекомендуют рассмотреть возможность приобретения портативного детектора камер.

5. Ставьте в приоритет безопасность над экономией

"Хотя путешествие в одиночку может быть дороже, чем путешествие с компаньоном, не жертвуйте безопасностью ради экономии денег. Очень дешевое размещение иногда может таить в себе скрытые риски", – предупреждают эксперты.

При выборе жилья они советуют соло-туристам тщательно изучать потенциальный объект размещения, читая последние отзывы и проверяя безопасность окружающей местности.

6. Избегайте одиночных выходов ночью

Эксперты по безопасности советуют соло-туристам ограничивать выходы в одиночку после наступления темноты, так как ночью риски могут быть повышены: "Если вам нужна еда или припасы, рассмотрите возможность доставки или питания в вашем отеле".

Также они рекомендуют одиночным путешественникам всегда рассказывать другу или члену семьи о своих планах и ожидаемом времени возвращения.

"Активируйте службы определения местоположения вашего телефона, чтобы близкие могли отслеживать ваше местонахождение в режиме реального времени. Эти небольшие шаги могут значительно повысить вашу безопасность, одновременно обеспечивая спокойствие тем, кто остался дома", – поясняют эксперты.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали 10 золотых правил идеального соло-путешествия.

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