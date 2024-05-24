В первую очередь пассажирам рекомендуют всегда быть пристегнутыми ремнями безопасности во время полета.

После того, как ранее на этой неделе во время сильной турбулентности на борту рейса "Лондон – Сингапур" Singapore Airlines погиб человек и еще более 50 получили травмы, в прессе и соцсетях активизировались разговоры о том, как себя уберечь от подобных ситуаций.

В частности, опытная стюардесса рассказала The Sun Travel о трех главных правила, которым экипаж самолетов всегда следует, чтобы защитить себя в случае турбулентности.

По ее словам, далеко не всегда экипаж может предупредить пассажиров о турбулентности – довольно часто она возникает внезапно, и это может быть очень опасно, если вы не будете подготовлены. Вот почему пассажирам лучше всегда пристегиваться ремнем безопасности, даже если знак "Пристегните ремни" выключен.

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"Основная угроза турбулентности заключается в том, что она швырнет вас с места в потолок или в кого-нибудь еще, а не приведет к падению самолета, что практически невозможно. У вас гораздо больше шансов получить травму, если вы не пристегнуты ремнями безопасности, поэтому лучше оставаться прикрепленным к сиденью, чтобы не стать летающим объектом в салоне", – предупредила бортпроводница.

Второе золотое правило выживания в турбулентности, по ее словам, это всегда оставаться на своем месте, если только вам действительно не нужно встать.

"Сходить в туалет или время от времени прогуляться по проходу, чтобы размять ноги, – это совершенно нормально. Но вам действительно не обязательно стоять на протяжении всего полета в салоне", – предупредила стюардесса.

И, в-третьих, продолжила она, пассажирам стоит убедиться, что все их вещи уложены и спрятаны правильно.

"Мы не зря просим хранить сумки либо в верхних шкафчиках, либо под передними сиденьями. Это сделано для того, чтобы их не швыряло по салону в случае возникновения турбулентности. Ваш рюкзак, полный одежды, электроники и всего остального, что там находится, может действительно причинить вред, если его не хранить в безопасности", – добавила опытная бортпроводница.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты установили, на каких авиамаршрутах чаще всего бывает турбулентность. Оказалось, что два из них пролегают в Европе и являются довольно популярными.

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