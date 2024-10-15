Пассажиры рейса поделились в соцсетях "впечатлениям" после злополучного рейса Air Canada.

В конце прошлой недели рейс AC19 из Ванкувера (Канада) в Сингапур авиакомпании Air Canada попал в сильную турбулентность, серьезно напугавшую пассажиров.

Инцидент вызвал бурное обсуждение на платформе Reddit после того один из пассажиров рейса опубликовал фото из салона самолета после попадания в зону турбулентности.

"Примерно через два часа полета из YVR-SIN (Ванкувер/Канада – Сингапур, – ред.) мы попали в несколько серьезных толчков, и все полетело (включая нескольких человек!). К счастью, никто не пострадал, насколько я могу судить. Честь и хвала экипажу за то, что он держал всех под контролем, и не забывайте пристегивать ремень безопасности", – поделился впечатлениями пользователь с ником HefetzHashud, который находился на борту и был очевидцем инцидента.

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Позже на его пост отреагировали и другие пассажиры злополучного рейса.

"Я тоже была на этом рейсе!!! Я была в ужасе, никогда не испытывала такой турбулентности. Это действительно заставило меня осознать, насколько ты беспомощен в самолете", – написала пользовательница JaneDohe.

Тем временем, пользователь Candid-Ebb7103 описал инцидент во всех красках.

"Это было похоже на американские горки, где у вас есть несколько секунд невесомости. И кабина была полна летающей еды! На меня капал кофе с потолка, и я потом выковыривал рис из волос", – отметил несчастный пассажир.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые пришли к выводу, что изменение климата усиливает турбулентность во время полетов.

Тем временем, эксперты сервиса Turbli установили, на каких авиамаршрутах чаще всего бывает турбулентность.

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