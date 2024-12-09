Худший авиамаршрут Европы в плане турбулентности пролегает над Австрией.

Ни для кого не секрет, что в некоторых частях мира самолеты попадают в турбулентность чаще обычного из-за особого характера движения воздушных масс.

Тем временем, пилот британской авиакомпании EasyJet по имени Крис в комментарии компании по продаже электронных SIM-карт Airalo рассказал, что, по его опыту, худший авиамаршрут Европы в плане турбулентности пролегает над Австрией.

"Что касается худших мест для турбулентности, Инсбрук, Австрия, расположенный в долине, печально известен сильной турбулентностью. Сильные ветры в этом районе могут достигать скорости до 60 миль в час (почти 100 километров в час, – ред.). Аэропорт Инсбрука также печально известен сильной турбулентностью, вызванной сильными ветрами, пронизывающими узкие долины между возвышающимися горами, которые его окружают. Эти ветры падают на пересеченную местность, часто создавая горные волны и, в свою очередь, очень турбулентные ощущения при посадке", – рассказал пилот, которого цитирует Mirror.

Видео дня

При этом он добавил, что также очень неприятной зоной является побережье Адриатического моря в конце лета и начале зимы из-за погодных условий там.

Также Крис добавил, что самолеты в Европе попадают в турбулентность гораздо чаще с ноября по март, так как в это время больше всего штормов. Аналогично, любой аэропорт вокруг Альп в это время года может быть очень турбулентным, "поскольку рельеф создает горные волны".

Также он дал несколько полезных советов туристам, как сделать свой перелет более комфортным и безопасным в случае попадания самолета в турбулентность.

"Если вы хотите избежать турбулентности на борту, садитесь как можно ближе к передней части. Из-за центра масс, чем дальше вы сидите в самолете, тем больше движения вы будете чувствовать", – пояснил Крис.

Как сообщал УНИАН, ранее опытная стюардесса назвала три золотых правила выживания при турбулентности. В первую очередь пассажирам рекомендуют всегда быть пристегнутыми ремнями безопасности во время полета.

При этом многие авиаэксперты рекомендуют туристам избегать рейсов во второй половине дня, если они хотят избежать турбулентности.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.