Некоторые секции самолета более популярны у семей с детьми, чем другие.

Поднимаясь на борт самолета, большинство людей надеется, что их ждет спокойный и тихий перелет. Однако часто после взлета можно обнаружить, что где-то по соседству с вами летит еще и кричащий младенец. Выносить этот непрекращающийся шум в течение нескольких часов может быть очень тяжело.

Стоит запомнить, где лучше всего взять место в самолете, чтобы как можно реже сталкиваться с такими ситуациями. Ранее мы рассказывали, куда деваются отходы из туалета в самолете.

Где лучше лететь: в хвосте или в начале

Дон Морвуд, содиректор компании Cheap Deals Away, которая помогает туристам не переплачивать за свои поездки, поделилась с изданием Express проверенными советами экспертов касательно авиаперелетов.

Видео дня

"Пассажиры обычно не осознают, что у них больше контроля над своим местом, чем им кажется. Правильные стратегии могут значительно повысить ваши шансы получить тихое место в самолете", - подчеркнула она.

По словам Морвуд, грамотный выбор места поможет обеспечить тишину и покой во время перелета. Хотя вы не можете повлиять на других пассажиров, вполне реально проконтролировать свое место. Эксперт за годы работы встречала большое количество людей, которые бронировали самые дешевые места, а затем по восемь часов сидели рядом с орущим ребенком.

Как отметила Морвуд, проблема не только в плаче малышей. Обычно в этот момент родители также активизируются. Они начинают часто ходить по проходу, доставать вещи с верхних полок, включать свет, чтобы было проще присматривать за ребенком. Не стоит также забывать о смене подгузников и кормлении.

Эксперт поделилась, в каком месте лучше сидеть в самолете, если хочется провести спокойный полет.

"Обратите внимание на значки с изображением младенцев или люлек на схеме сидений - это ваша система раннего оповещения. Некоторые авиакомпании даже отмечают, в каких рядах установлены люльки, чтобы вы могли сразу обойти их стороной", - сказала содиректор Cheap Deals Away.

Поскольку большинство авиакомпаний сейчас предлагают подробные схемы мест при бронировании, стало проще выбирать потенциально тихие зоны.

Морвуд рекомендует держаться подальше от сидений в первом ряду у перегородки. Дополнительно пространство может показаться очень заманчивым, но именно по этой причине там часто сидят родители с малышами. Некоторые авиакомпании даже устанавливают там детские люльки.

Выбирайте для полета нестандартное время. Семьи с младенцами редко выбирают рейсы, запланированные на раннее утро или позднюю ночь, если нет крайней необходимости.

Эксперт советует узнавать у авиакомпании, есть ли у них секция только для взрослых. Хотя таких вариантов все меньше, они еще существуют.

"В некоторых классах премиум-эконом или определенных конфигурациях самолетов существуют ограничения на размещение семей с младенцами. Стоит ознакомиться с политикой авиакомпании перед бронированием, поскольку некоторые перевозчики ограничивают количество мест для семей с люльками", - объяснила она.

Самое безопасное место в самолете с точки зрения тишины будет в задних секциях. Поэтому стоит удержаться от искушения взять место в первых рядах, которые очень популярны у семей.

Родители выбирают их за близость к туалету, а также возможность быстро взять багаж и покинуть самолет с детьми. В хвостовой части и по бокам широкофюзеляжных самолетов обычно гораздо тише.

"Главное - подойти к вопросу стратегически с самого начала бронирования. Уделите несколько минут изучению схемы рассадки, обдумайте время вылета и схему самолета", - подытожила Морвуд.

Вас также могут заинтересовать новости: