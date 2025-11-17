Поднимаясь на борт самолета, большинство людей надеется, что их ждет спокойный и тихий перелет. Однако часто после взлета можно обнаружить, что где-то по соседству с вами летит еще и кричащий младенец. Выносить этот непрекращающийся шум в течение нескольких часов может быть очень тяжело.
Стоит запомнить, где лучше всего взять место в самолете, чтобы как можно реже сталкиваться с такими ситуациями. Ранее мы рассказывали, куда деваются отходы из туалета в самолете.
Где лучше лететь: в хвосте или в начале
Дон Морвуд, содиректор компании Cheap Deals Away, которая помогает туристам не переплачивать за свои поездки, поделилась с изданием Express проверенными советами экспертов касательно авиаперелетов.
"Пассажиры обычно не осознают, что у них больше контроля над своим местом, чем им кажется. Правильные стратегии могут значительно повысить ваши шансы получить тихое место в самолете", - подчеркнула она.
По словам Морвуд, грамотный выбор места поможет обеспечить тишину и покой во время перелета. Хотя вы не можете повлиять на других пассажиров, вполне реально проконтролировать свое место. Эксперт за годы работы встречала большое количество людей, которые бронировали самые дешевые места, а затем по восемь часов сидели рядом с орущим ребенком.
Как отметила Морвуд, проблема не только в плаче малышей. Обычно в этот момент родители также активизируются. Они начинают часто ходить по проходу, доставать вещи с верхних полок, включать свет, чтобы было проще присматривать за ребенком. Не стоит также забывать о смене подгузников и кормлении.
Эксперт поделилась, в каком месте лучше сидеть в самолете, если хочется провести спокойный полет.
"Обратите внимание на значки с изображением младенцев или люлек на схеме сидений - это ваша система раннего оповещения. Некоторые авиакомпании даже отмечают, в каких рядах установлены люльки, чтобы вы могли сразу обойти их стороной", - сказала содиректор Cheap Deals Away.
Поскольку большинство авиакомпаний сейчас предлагают подробные схемы мест при бронировании, стало проще выбирать потенциально тихие зоны.
Морвуд рекомендует держаться подальше от сидений в первом ряду у перегородки. Дополнительно пространство может показаться очень заманчивым, но именно по этой причине там часто сидят родители с малышами. Некоторые авиакомпании даже устанавливают там детские люльки.
Выбирайте для полета нестандартное время. Семьи с младенцами редко выбирают рейсы, запланированные на раннее утро или позднюю ночь, если нет крайней необходимости.
Эксперт советует узнавать у авиакомпании, есть ли у них секция только для взрослых. Хотя таких вариантов все меньше, они еще существуют.
"В некоторых классах премиум-эконом или определенных конфигурациях самолетов существуют ограничения на размещение семей с младенцами. Стоит ознакомиться с политикой авиакомпании перед бронированием, поскольку некоторые перевозчики ограничивают количество мест для семей с люльками", - объяснила она.
Самое безопасное место в самолете с точки зрения тишины будет в задних секциях. Поэтому стоит удержаться от искушения взять место в первых рядах, которые очень популярны у семей.
Родители выбирают их за близость к туалету, а также возможность быстро взять багаж и покинуть самолет с детьми. В хвостовой части и по бокам широкофюзеляжных самолетов обычно гораздо тише.
"Главное - подойти к вопросу стратегически с самого начала бронирования. Уделите несколько минут изучению схемы рассадки, обдумайте время вылета и схему самолета", - подытожила Морвуд.