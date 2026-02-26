Чтобы отпуск не начался со штрафа: эксперт поделился, какие правила следует усвоить туристам

За действия, нарушающие местные правила, туриста могут оштрафовать на кругленькую сумму.

Привычное для туристов действие может обернуться существенным штрафом еще до начала отпуска.

Многие путешественники, прибывая в итальянские города - в частности Рим или Портофино, сразу отправляются осматривать достопримечательности вместе с чемоданами. Впрочем, в некоторых случаях это может быть нарушением закона, пишет Daily Mail.

Отмечается, что в Италии действуют правила поведения для туристов, которые предусматривают ограничения на передвижение с багажом в определенных зонах. В частности, в Риме запрещено тянуть чемодан на колесах по Испанской лестнице. За это предусмотрен штраф от 250 евро, а если будет нанесен ущерб – сумма может вырасти до 400 евро и более.

В Портофино муниципальные правила запрещают туристам задерживаться в перегруженных зонах с чемоданами. Штрафы здесь могут достигать 500 евро.

По словам эксперта по путешествиям и руководителя сервиса хранения багажа Stasher Джейкоба Веддерберна-Дея, многие туристы даже не подозревают о существовании таких требований.

"Люди делают то, что кажется совершенно естественным: прилетают в город и сразу с чемоданами идут к знаковым местам. Проблема в том, что мраморные лестницы, которые стоят веками, не выдерживают миллионов колес чемоданов каждый год", - пояснил он.

Даже вибрация от чемоданов, которые подпрыгивают на лестнице, со временем вызывает микроповреждения исторических памятников. В Риме полиция регулярно патрулирует туристические локации и оперативно реагирует на нарушения.

Эксперт советует не превращать день прибытия в экскурсионный, если багаж еще с вами: сначала стоит заселиться или воспользоваться камерой хранения.

Правила для туристов в других странах

Европейские страны имеют также ряд других правил, за нарушение которых можно получить значительный штраф.

В Греции на территории Акрополя и театра в Эпидавре запрещено ходить в обуви на тонких каблуках. Штраф может достигать 900 евро. Один шаг на тысячелетних поверхностях может вызвать микротрещины.

В Испании водителям могут выписать штраф до 200 евро, если они управляют автомобилем в шлепанцах. Правоохранители имеют право самостоятельно оценивать, влияет ли обувь на безопасность вождения.

Кроме того, в ряде городов Испании и Италии запрещено появляться на улицах в купальниках вне пляжной зоны.

В Барселоне такой запрет действует с 2011 года, а штраф за ношение бикини или плавок вне пляжа может составить до 300 евро. На Майорке и Балеарских островах - до 600 евро. В итальянском Сорренто штраф достигает 500 евро. Правила одинаково касаются как женщин, так и мужчин - заходить в ресторан без рубашки также нельзя.

В Венеции с 2008 года запрещено кормить голубей. Нарушителям грозит штраф до 500 евро. Помет и повреждения от птиц наносят серьезный ущерб мраморным фасадам города, а расходы на очистку ежегодно исчисляются сотнями евро на одного жителя.

Как видим, привычные для туристов действия в некоторых европейских городах могут обернуться серьезными финансовыми потерями. Поэтому перед поездкой стоит ознакомиться с местными правилами – чтобы отпуск не начался со штрафа.

