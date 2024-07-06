Пользователи Reddit рассказали, какое поведение туристов больше всего их раздражает.

Такие популярные туристические направления, как, например, Испания, Италия или Япония, просто манят толпы путешественников, что приводит к всплеску чрезмерного туризма. Это явление, в свою очередь, вызывает праведный гнев местных жителей, чей привычный уклад жизни рушится – от беспокойного сна до отсутствия свободной недвижимости и высоких цен на все услуги.

Впрочем, каждый турист, отправляясь даже на самое популярное направление, может немного смягчить удар, с уважением относясь к местным жителям и их традициям. Пользователи Reddit рассказали, какое поведение туристов больше всего их раздражает.

Жалуются на еду в ресторанах-ловушках для туристов

"Они идут в рестораны-ловушки для туристов, а потом жалуются, что еда плохая и цена завышена", – поделился один из пользователей.

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Действительно, в каждом популярном городе есть такие рестораны, ориентированные чисто на "развод" туристов – они, как правило, расположены возле популярных достопримечательностей, слишком навязчиво заманивают туристов, а меню вызывает подозрение. Еда в них обычно не самая вкусная и не имеет ничего общего с настоящей локальной кухней, а цены – непомерно высокие.

Бывалые туристы советуют в поисках хороших ресторанов немного отходить от самых туристических локаций, а также обращать внимание, много ли местных жителей там питаются – они-то точно знают, хорошее ли это место.

Шумят, дебоширят и требуют особого обращения

Еще один пользователь, проживающий в туристическом районе, выкатил целую пачку претензий туристам – и все они касались поведения:

напиваются до чертиков, начинают драки, пристают к официанткам;

игнорируют законы и знаки дорожного движения, паркуясь в запрещенных местах;

требуют особого обращения;

обходят очереди в супермаркетах или занимают место, оставляя тележку на кассе;

громко кричат по ночам на улицах.

Другой пользователь также пожаловался на громкую музыку, которую включают туристы.

"Больше всего меня раздражали немецкие туристы, которые слушали немецкий рэп на пляже и были слишком громкими. Конечно, пляж – это не библиотека, но мы стараемся никого не беспокоить. В немецких парках полно студентов, которые включают громкую музыку, как будто это место принадлежит только им. В Болгарии вы в основном наслаждаетесь музыкой, доносящейся из близлежащих баров и кафе, или включаете что-нибудь тихо", – отметил автор сообщения.

Не уважают местную культуру

"Изменяют культуру места. Я был на Крите, и каждое здание было британским пабом, везде была британская еда, туристы нарушали законы (были и пьяные)", – добавил еще один пользователь.

Также он пожаловался на вандализм, когда как туристы, так и местные жители уродуют исторические достопримечательности всевозможными надписями.

Воспринимают города только как фон для фото

"Я видела много туристов, которые относились к местным жителям как к неигровым персонажам во время отпуска своей европейской мечты. Например, я остановилась, чтобы проверить свой телефон и накормить ребенка в коляске, а женщина попросила меня отойти, чтобы она могла сфотографировать мечеть позади меня. Хотя для вас это отпуск, который, возможно, бывает раз в жизни, помните, что мы здесь живем своей повседневной жизнью", – посоветовала одна из пользовательниц.

Пристают к местным девушкам

Сразу несколько пользователей указали, что на отдыхе у многих мужчин-туристов почему-то просыпается нездоровая маскулинность, а потому они начинают приставать к девушкам, выкрикивая сальные фразы и порой даже пытаясь схватить их за части тела, абсолютно неадекватно воспринимая отказ.

Подписчики отметили, что такие туристы будто соревнуются в количестве женщин, которых им удастся соблазнить за отпуск, воспринимая их лишь как "коллекционные карточки".

"Это было похоже на то, как будто меня окружила кучка бездельников-обезьян, принимающих виагру нон-стоп", – резюмировал один из пользователей, который в течение четырех месяцев работал на одном их курортов в Хорватии.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам посоветовали перед поездкой в новое место хоть немного изучить информацию о местных законах и традициях, а также пару стандартных фраз на здешнем языке, чтобы заслужить расположение местных жителей.

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