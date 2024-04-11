К счастью, туристические рестораны-ловушки, с завышенными ценами и посредственной едой, довольно легко обнаружить.

В популярных туристических странах рестораны прибегают к различным уловкам, чтобы получить как можно больше денег с туристов. Например, в Италии действует так назваемая система "коперто" – небольшая сумма, которую местные рестораны автоматически добовляют в счет только за то, что гости сели за столик. Тем временем, в Испании ресторанам официально разрешили брать плату с туристов за "место в тени".

Пользователи Reddit поделились своими примерами того, какие еще ловушки для туристов используют рестораны, в частности, в Италии.

"К счастью, туристические рестораны-ловушки (с завышенными ценами и посредственной едой) легко обнаружить за милю. Как уже прокомментировал кто-то другой, они будут находиться вокруг основных туристических достопримечательностей, таких как Дуомо, и часто имеют много столиков на открытом воздухе. Само по себе местоположение не может стать ловушкой для туристов, но есть два важных фактора. Один из них – промоутер на улице, официант, стоящий рядом с меню и говорящий по-английски, привлекающий людей посмотреть. По сути, эти люди – продавцы, одетые как официанты, и вам лучше всего вежливо отказаться или вообще пройти мимо. Второе, если в каком-то большом ламинированном меню есть фотографии еды, где все на английском языке, уходите! Рестораны нередко предлагают меню на английском языке, поскольку они любезные люди, но оно не должно быть похоже на то, что вы получаете в IHOP (сеть быстрого питания в США – ред.)", – написал пользователь с ником spaghetticola, чей комментарий собрал больше всего реакций.

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С этим постом согласились и многие другие пользователи, посоветовав туристам искать места для ужина за пределами туристических локаций, если, им конечно, в первую очередь важнее еда и ее цена, а не пейзаж.

"Советы по поводу ресторанов с уличными торговцами и картинными меню хороши. Пройдите квартал от этих мест, и вы найдете лучшие варианты (это очень актуально для Венеции). Но... иногда хочется просто пообедать с видом на Гранд-канал и аперолем по завышенной цене, хотя ты знаешь, что это будет дорого и посредственно. Время от времени позволяйте себе отказаться от аутентичности, чтобы насладиться видом", – отметил пользователь с ником dpirmann.

Тем временем, пользователь PlebeianNoLife посоветовал не лениться читать отзывы о заведениях в Интернете перед их посещением.

"После 20-30 минут поиска в Интернете вы легко сможете определить, где можно поесть. Мошеннические рестораны для туристов четко разоблачены на множестве различных рейтингов и веб-сайтов. Если у вас мало денег, вам все равно придется провести небольшое исследование. В крупных городах довольно дорого, но здесь можно найти множество небольших ресторанов с хорошей едой и хорошими ценами. Обычно они находятся не прямо возле основных достопримечательностей", – написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям Джеймс Коул предупредил туристов о самых распространенных схемах обмана, к которым прибегают рестораны по всему миру, чтобы получить от гостей больше денег.

В свою очередь, руководитель отдела денежных услуг Tesco Bank Иэн Доначи объяснил туристам, сколько чаевых стоит оставлять на отдыхе.

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