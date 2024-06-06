Сами туристы считают это не справедливым, поскольку они во время отдыха оставляют в городе много денег.

Мэр Пальма-де-Майорки Хайме Мартинес объявит войну массовому туризму. Он намерен ограничить количество арендованных автомобилей, круизных лайнеров и квартир для отдыха на испанском курорте.

Также городской председатель хочет обязать заведения, чьи гости устраивают беспорядок, платить повышенные штрафы, пишет Bild. Радикальные меры Мартинеса встретили сильное сопротивление городского совета. Там его план по выживанию туристов назвали "наспех придуманными запретами".

"Некоторые меры уместны, а некоторые сильно преувеличены. Когда речь идет об ограничении новых квартир для отдыха, я согласен, потому что остров действительно переполнен", - прокомментировал изданию управляющий отелем Hostal Playa de Palma Марко Гюльпен.

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В свою очередь туристы напомнили местным властям, что оставляют во время отдыха много денег. "Я могу понять жителей острова: мы должны адаптироваться к их условиям. Но они также должны помнить, что их экономика зависит от туризма. Я была бы рада, если бы столько людей приезжало в мой город", - поделилась мнением туристка Мири Керн.

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В конце мая в результате обрушения здания ресторана на пляже популярного испанского курорта Майорка погибли четыре человека, еще не менее 16 получили ранения, в том числе "очень серьезные".

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