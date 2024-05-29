То, что в одних странах является нормой, в других может поставить путешественника в неловкую ситуацию.

Многие туристы, отправляясь в заграничное путешествие, часто забываются и ведут себя неподобающим образом. И один из главных грехов горе-отдыхающих – незнание местных традиций. Особенно актуальным это стало на фоне массовых протестов жителей некоторых популярных стран против туристов.

В частности, представитель французского премиум-туроператора Club Med отметил, что один из способов, с помощью которого туристы могутизбежать неловких ситуация с местными жителями, – это изучить местную культуру чаевых, пишет Daily Express.

"Этикет чаевых варьируется в зависимости от страны, которую вы посещаете. Это способ оценить усилия и качество обслуживания, предоставляемого работниками, включая официантов, официанток, барменов и поваров. Было бы разумно изучить, что считается приемлемым для страны, которую вы посещаете, чтобы никого не обидеть, хотя обычно достаточно от 5 до 15 процентов", – отметил он.

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В то же время в Club Med также рекомендовали туристам проявлять осторожность при приеме пищи в общественных местах, напримерах, ресторанах, или соглашаясь победать с местными жителями.

"Соблюдение местных обеденных обычаев, таких как ожидание места, правильное использование посуды и выражение благодарности за еду, – вот некоторые способы, с помощью которых вы можете проявлять уважение, наслаждаясь услугами гостеприимства в отпуске", – отметил эксперт.

Кроме того, представитель Club Med подчеркнул, что хороший способ показать, что туристы уважают жителей во время отпуска, – это выучить основные фразы на местном языке.

"Изучение всего нескольких основных фраз на родном языке за границей может стать огромным знаком уважения к коренным жителям и помочь создать мгновенные связи с людьми. Путешественникам стоит выучить такие общие слова, как "привет", "до свидания", "пожалуйста" и "спасибо". Хотя те, кому легко дается изучение языков, могут выучить фразы, которые помогут спрашивать дорогу, еду или напитки, и даже просто поддерживать дружескую беседу", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, сколько чаевых принято оставлять в самых популярных странах Европы.

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