Смартфон прокачали в плане железа и увеличили в размерах, но почти не изменили дизайн.

Бренд Nothing выпустил обновление самого необычного смартфона 2022 года. Аппарат Phone (2) прокачали в плане железа, улучшили фирменную систему подсветки, но и цена при этом заметно выросла.

В чем Nothing Phone (2) лучше предшественника:

Флагманский чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 вместо "среднего" Snapdragon 778G+ в первой версии.

Экран стал больше – 6,7" дюйма против 6,55", вес тоже – 201 против 194 грамма.

Емкость аккумулятора выросла (4700 мАч), мощность проводной зарядки тоже увеличили (45 Вт).

Количество зон подсветки выросло с 12 до 33, а черный цвет заменили на серый.

С дизайном ничего изобретать не стали – Nothing Phone (2) выглядит почти как оригинал. Дизайнеры ограничились точечными изменениями, например, вырез для "фронталки" теперь расположен по центру, а световые элементы на задней стороне не цельные.

Камеру на задней панели прокачали незначительно – все те же два модуля по 50+50 Мп, но теперь умеющие записывать видео в разрешении 4К и с частотой 60 кадров в секунду. Фронтальная камера стала лучше: 32 против 16 мегапикселей.

В остальном все почти то же самое. Экран – OLED с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Смартфон имеет минимум 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт флеш-памяти. Еще есть влагозащита IP54, двойные стереодинамики и NFC.

Nothing Phone (2) – цена и обзоры

Минимальная версия на 8/128 ГБ в Европе стоит 679 евро (~27 500 грн) а топовая на 12/512 ГБ – 849 евро (~34 500 грн). Прошлое поколение, к слову, стартовало с отметки 469 евро.

Стоит ли ждать аппарата и обновляться? Обозреватели пишут, что Nothing Phone (2) – хороший флагманский девайс, который мощнее и современнее оригинальной модели. Также производитель доработал интерфейс оболочки Nothing, сделав его более "индивидуальным".

А если хочется необычный гаджет, но нет нужды во флагманском процессоре или более большом экране, лучше взять оригинальную модель. В Украине Nothing Phone (1) сейчас продают от 15 тыс. грн.

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