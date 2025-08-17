Продюсер поразмышлял о свидании с Тиной.

Скандальный рэпер Потап, настоящее имя которого Алексей Потапенко, снова отличился странным поведением. В своем блоге в Instagram продюсер опубликовал часть своего недавнего интервью с неожиданным признанием о Тине Кароль.

Несмотря на официальный брак с Настей Каменских, рэпер публично выразил свой восторг Тиной Кароль, а именно ее красотой, фигурой и вокалом. Он даже добавил, что если бы Тина согласилась с ним хотя бы поужинать, он бы спродюсировал ее песню.

"Тина Кароль очень хорошо выглядит. Похудела и занимается йогой. И вообще классная вокалистка. Ее можно любить или не любить, но она крутая, честно скажем. Поэтому если бы у нас был с ней ужин, и она была бы одета в платье, в котором она рекламирует свои духи, то, возможно, после этого ужина было бы и продюсерство, и песня, и все, что угодно", - заявил Потап.

Видео дня

Скандальный рэпер, который сбежал из Украины, также прокомментировал свою новую видеоработу, которая была создана с помощью искусственного интеллекта с использованием лиц известных украинок. В том же клипе появилась и Кароль, что вызвало возмутительную реакцию со стороны артистки. Потап же назвал этот инцидент "выкрутасами" для привлечения внимания.

"Может эти все выкрутасы делаю, чтобы она обратила на меня внимание, посмотрела и сказала: "Я тебя люблю, Леша. Прямо как мужчину", - сказал продюсер.

Напомним, что совсем недавно появились слухи о совместном ребенке Потапа и Настя. Хоть оба не комментировали это, Каменских вышла на связь, показавшись на отдыхе в Испании.

Вас также могут заинтересовать новости: