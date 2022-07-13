Дизайнерский середняк от нового бренда. В продаже со следующей недели.

Стартап Nothing сооснователя OnePlus Карла Пея представил первый смартфон своего нового детища – Nothing Phone (1). Главной фишкой устройства стала подсветка из 900 светодиодов и дисплей с симметричными рамками.

Поведение подсветки регулируется через специальное приложение – свечение может быть разным исходя из ситуации, пишет GSMArena. Более того, у каждого из них свой собственный ритмичный рисунок.

Смартфон получил OLED-дисплей диагональю 6,55 дюймов, частотой обновления от 60 до 120 Гц и разрешением Full HD+. Внутри – популярный в среднебюджетном сегменте чип Snapdragon 778G+ в тандеме с батареей на 4500 мАч.

У Nothing Phone (1) три камеры:

широкоугольная с матрицей Sony IMX766. Ее разрешение – 50 Мп.

ультраширик Samsung JN1 c аналогичным разрешением.

селфи-камера делает снимки разрешением 16 Мп. Это Sony IMX471.

Из других фишек – защита от пыли и воды по стандарту IP53, поддержка беспроводной зарядки в обе стороны, а также 5G. Есть и NFC со стереодинамики.

В продаже с 21 июля. Версия на 8+128 ГБ обойдется в 399 фунтов стерлингов (14 000 грн), на 8+256 ГБ – 449 фунтов стерлингов (15 800 грн), а на 12+256 ГБ – 499 фунтов стерлингов (17 500).

Ранее Meizu выпустила бюджетный клон iPhone 13 стоимостью всего $100. Спереди у новинки есть вырез в виде характерной "челки", а на тыльной стороне две камеры, расположенные по диагонали.

Также недавно на рынке были представлены уникальные смарт-часы, которые работают до 50 дней без подзарядки. Подключаются они любому смартфону, на котором установлены Android 6.0 или iOS 9.0 и новее.

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