Фон дер Ляйен считает, что Украина должна стать "стальным дикобразом", которого не сможет переварить ни один враг.

Украина может рассчитывать на поддержку Европы в противодействии российской агрессии. ЕС продолжит оказывать на Москву дипломатическое и экономическое давление, в частности, вводя санкции. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе после проведенной встречи накануне визита в Белый Дом.

"Мы будем поддерживать вас (Украину - УНИАН) столько, сколько потребуется для справедливого и длительного мира. И этот мир должен быть достигнут силой", - подчеркнула она.

Новый пакет санкций против РФ

Фон дер Ляйен заверила, что Европа будет оказывать дипломатическое и экономическое давление на Россию и в дальнейшем.

"Мы будем продолжать усиливать санкции. Мы приняли уже 18 пакетов и мы продвигаем подготовку 19-го пакета. Этот пакет будет принят в раннем сентябре. Мы знаем, что санкции эффективны. Мы уже сделали так, чтобы заблокированные российские активы работали на благо Украины. И продолжим давить на военную экономику России, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она добавила, что над этим вопросом ведется работа с Трампом.

"Будем эти все темы и другие обсуждать во время нашей встречи в Белом Доме завтра. Это время, когда Украина решает свою судьбу. Она может рассчитывать на Европу", - сказала фон дер Ляйен.

Сильные гарантии безопасности для Украины

Председатель Еврокомиссии добавила, что Украине нужно предоставить сильные гарантии безопасности, которые способны будут защитить интересы нашей страны и Европы.

"Украина должна быть в состоянии удержать свой суверинитет и территориальную целостность. Не может быть никаких ограничений на Вооруженные силы Украины. Будь то помощь от других стран, сотрудничество с ними. Никаких ограничений. Украина должна стать "стальным дикобразом", которого не сможет переварить ни один враг", - сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕС приветствует готовность президента США Дональда Трампа приложиться к гарантиям безопасности Украины, которые "будут похожими на статью 5 НАТО".

""Коалиция желающих" и Европа готовы сделать свой вклад. Мы знаем, что защита Европы, это прежде всего наша ответственность и мы много работали, чтобы увеличить оборонные способности Европы. Через механизм "Сейф" мы уверены, что оборонные потребности государств-членов и Украины могут быть удовлетворены, чтобы оборона Украины была усилена", - отметила председатель Еврокомиссии.

По ее словам, в частности речь идет о дронах. Также она добавила, что будет дальнейшая поддержка Украины на пути к Европейскому Союзу, потому что это само по себе является гарантией безопасности.

Позиция ЕС по территориальным вопросам в Украине

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что ЕС имеет четкую позицию по территориальным вопросам в Украине.

"Международные границы не могут быть изменены силой. Это решения, которые должны приниматься Украиной и только Украиной. И эти решения не могут быть приняты без Украины за столом", - сказала она.

Важнейший вопрос на сегодня - прекращение убийств

Она подчеркнула, что на сегодня самый важный вопрос - это прекращение убийств в Украине.

"Это самое важное. Мы назовем это прекращением огня или мирным соглашение. Остановить убийства. Это первое. Поэтому важно как можно скорее иметь трехстороннюю встречу между президентами Украины, США и России. И я думаю, очень важно, чтобы были временные рамки, которых стоит придерживаться", - сказала глава Еврокомиссии.

Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы в Вашингтоне - что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп после встречи на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным пригласил европейских лидеров на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в Белом доме в понедельник, 18 августа.

Впоследствии председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 18 августа отправится на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы. По ее словам, об этом украинский лидер лично попросил ее.

Также известно, что на встречу прибудут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на своей странице в соцсети X написал, что участники встречи в Белом Доме будут обсуждать усилия по прекращению войны в Украине.

