В отличие от iOS, на Android есть куча секретных настроек, улучшающих пользовательский опыт. Одна из них – возможность ускорить смартфон.

Наверное, каждому знакома ситуация, когда спустя некоторое время после покупки смартфон начинает подглючивать, а приложения открываются не так шустро. Однако не все знают, что в их Android заложен запас мощности, который можно высвободить, если немного покопаться в настройках.

Речь идет о режиме разработчика, доступ к которому может получить любой пользователь. З помощью него можно быстро ускорить работу своего смартфона, сделав его чуть отзывчивее, быстрее и податливее.

Как ускорить смартфон на Андроиде

Чтобы разблокировать скрытые опции андроида, переходим в "Настройки" и открываем пункт "Сведения о телефоне" → "Сведения о ПО". Дальше находим пункт "Номер Сборки" и наживаем на него 7 раз подряд. Система несколько раз оповестит вас о текущем этапе включения режима, после чего уведомит, что режим успешно включен.

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Вернувшись на предыдущую страницу настроек, мы замечаем, что в меню появился новый пункт под названием "Параметры разработчика".

Теперь вы можете самостоятельно управлять работой смартфона и более гибко настраивать различные параметры системы. Нас же в первую очередь интересуют скрытые настройки графического ускорителя.

Дело в том, что приложения могут обрабатываться либо основным процессором, либо графическим ускорителем – здесь все индивидуально. Однако с помощью режима разработчика можно принудительно настроить смартфона на обработку всех приложений с использованием графического ускорителя. Это позволяет разгрузить основной процессор при работе с приложениями.

Параметр, который нам нужен, находится в "Аппаратном ускорении отрисовки", но в зависимости от оболочки Android может называться по-разному. Зайдя, ставим галочку напротив пункта "Ускорить работу GPU". Можно еще поставить галку напротив пункта "Отключение аппаратного наложения" и "Включение 4x MSAA".

Еще одна настройка в меню режима разработчика, с помощью которой можно ускорить свой смартфон – это настройка анимации в параметре "Отрисовка" (вторая картинка).

По умолчанию на Android опции "Анимация окон", "Анимация переходов" и "Длительность анимации" установлены на значениях "1Х". Понижаем их до 0,5Х либо полностью выключаем анимацию. Снизив время перехода между окнами, вы точно заметите разницу в скорости открытия приложений на смартфоне.

Таким образом, активнее используя мощности процессора, графического ускорителя и оперативной памяти, мы заставили смартфон работать быстрее.

Важно: если у вашего телефона устаревший процессор или мало оперативной памяти, то в параметры разработчика все же лучше не лезть. Работать смартфон конечно не перестанет, но будет быстрее разряжаться и нагреваться. Поэтому подобные ускорения больше актуальны для тех, кто активно использует свой смартфон для игр или запуска ресурсоемких приложений.

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