Создатели популярного бенчмарка АnTuTu обновили ежемесячный рейтинг смартфонов на Android, которые получили самые высокие оценки удовлетворенности пользователей. Он составляется с оглядкой не на тесты, а на реальные отзывы.
Больше всего в 2023 году пользователи довольны Meizu 20 Pro, дебютировавшим в конце марта. Устройство получило AMOLED-матрицу 6.81’’ с разрешением 2К+ и 120 Гц, топовый Snapdragon 8 Gen 2 и тройную камеру 50+50+50 Мп. А дизайн напоминает смесь Xiaomi 13 и Galaxy S23.
Второе место занял камерофон Xiaomi 12S Ultra с 94,21% позитивных отзывов, а третье – Samsung Galaxy S23 Ultra с 94,17%. Для сравнения, по итогам прошлого месяца тройка лидеров состояла из все того же Meizu 20 Pro, Huawei P60 Pro и Vivo X90 Pro+.
Остальные позиции "народного" рейтинга выглядят так:
- ZTE Nubia Z50 Ultra – 94,06%
- Xiaomi 13 Pro – 92,54%
- Honor X40 GT – 91,81%
- Honor Magic5 Pro – 91,76%
- Samsung Galaxy S23 – 91,61%
- Oppo Find X6 Pro – 90,74%
- OnePlus 11 – 89,93%
А меж тем в топе самых производительных Android-смартфонов появился новый "король". Актуальный рейтинг AnTuTu возглавил Vivo X90s, который работает на базе новейшего процессора MediaTek Dimensity 9200+. Стоит он при этом чуть дороже $500.
Если вы в поисках нового смартфона, есть традиционный рейтинг лучших смартфонов 2023 года по соотношению "цена-качество". В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 12 Turbo, а в самой дорогой – iQOO 11 Pro.