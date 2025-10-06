Стало известно, когда смартфоны OnePlus начнут получать Android 16

Компания OnePlus сообщила, что обновление OxygenOS 16 (Android 16) для смартфонов и планшетов компании выйдет уже 16 октября. Обещают обновленный интерфейс и более глубокую интеграцию искусственного интеллекта в прошивку.
Ожидается, что обновление OxygenOS 16 выйдет на OnePlus 11 и более новых устройствах бренда. А вот владельцы OnePlus 10 Pro апдейт не получат, поскольку план по крупным обновлениям ОС для него компания выполнила.
Какие OnePlus получат Android 16
- OnePlus 11
- OnePlus 11R
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 13T
- OnePlus Nord 3
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord CE4
- OnePlus CE4 Lite
- OnePlus Open
- Планшеты OnePlus Pad и Pad 2.
Одной из главных функций, планирующихся к появлению в OxygenOS 16, станет интеграция Google Gemini прямо в приложения OnePlus. Например, OnePlus Mind Space станет умным дневником, где можно хранить заметки, идеи и напоминания. А ИИ сможет превращать такие записи в действия.
Ранее Xiaomi представила график развертывания HyperOS 3 (Android 16) на смартфонах, часах и других устройствах. До конца 2025 года апдейт должны получить минимум 60 устройств.
Напомним, Google выпустила стабильную версию Android 16 для своих Pixel еще в начале июне. В компании называют 16-ю версию самым масштабным редизайном за последние пару лет. Пользователям стало доступно больше кастомизации и контрастных цветов, а также красивых анимаций.