Компания OnePlus сообщила, что обновление OxygenOS 16 (Android 16) для смартфонов и планшетов компании выйдет уже 16 октября. Обещают обновленный интерфейс и более глубокую интеграцию искусственного интеллекта в прошивку.

Ожидается, что обновление OxygenOS 16 выйдет на OnePlus 11 и более новых устройствах бренда. А вот владельцы OnePlus 10 Pro апдейт не получат, поскольку план по крупным обновлениям ОС для него компания выполнила.

Какие OnePlus получат Android 16

  • OnePlus 11
  • OnePlus 11R
  • OnePlus 12
  • OnePlus 12R
  • OnePlus 13
  • OnePlus 13R
  • OnePlus 13T
  • OnePlus Nord 3
  • OnePlus Nord 4
  • OnePlus Nord CE4
  • OnePlus CE4 Lite
  • OnePlus Open
  • Планшеты OnePlus Pad и Pad 2.

Одной из главных функций, планирующихся к появлению в OxygenOS 16, станет интеграция Google Gemini прямо в приложения OnePlus. Например, OnePlus Mind Space станет умным дневником, где можно хранить заметки, идеи и напоминания. А ИИ сможет превращать такие записи в действия.

Стало известно, когда смартфоны OnePlus начнут получать Android 16

Ранее Xiaomi представила график развертывания HyperOS 3 (Android 16) на смартфонах, часах и других устройствах. До конца 2025 года апдейт должны получить минимум 60 устройств.

Напомним, Google выпустила стабильную версию Android 16 для своих Pixel еще в начале июне. В компании называют 16-ю версию самым масштабным редизайном за последние пару лет. Пользователям стало доступно больше кастомизации и контрастных цветов, а также красивых анимаций.

