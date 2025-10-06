Стало известно, когда смартфоны OnePlus начнут получать Android 16

Обещают обновленный интерфейс и более глубокую интеграцию искусственного интеллекта в прошивку.

Компания OnePlus сообщила, что обновление OxygenOS 16 (Android 16) для смартфонов и планшетов компании выйдет уже 16 октября. Обещают обновленный интерфейс и более глубокую интеграцию искусственного интеллекта в прошивку.

Ожидается, что обновление OxygenOS 16 выйдет на OnePlus 11 и более новых устройствах бренда. А вот владельцы OnePlus 10 Pro апдейт не получат, поскольку план по крупным обновлениям ОС для него компания выполнила.

Какие OnePlus получат Android 16

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13T

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord CE4

OnePlus CE4 Lite

OnePlus Open

Планшеты OnePlus Pad и Pad 2.

Одной из главных функций, планирующихся к появлению в OxygenOS 16, станет интеграция Google Gemini прямо в приложения OnePlus. Например, OnePlus Mind Space станет умным дневником, где можно хранить заметки, идеи и напоминания. А ИИ сможет превращать такие записи в действия.

Ранее Xiaomi представила график развертывания HyperOS 3 (Android 16) на смартфонах, часах и других устройствах. До конца 2025 года апдейт должны получить минимум 60 устройств.

Напомним, Google выпустила стабильную версию Android 16 для своих Pixel еще в начале июне. В компании называют 16-ю версию самым масштабным редизайном за последние пару лет. Пользователям стало доступно больше кастомизации и контрастных цветов, а также красивых анимаций.

