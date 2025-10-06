Новый китайский флагман получит батарею на 7300 мАч, самое актуальное железо и поддержку кадровой частоты 165 Гц,

Компания OnePlus готовится к презентации нового флагманского смартфона. Ожидается, что устройство будет представлено под названием OnePlus 15. До анонса в интернет утекли подробные характеристики девайса.

Согласно утечке, одним из основных достоинств OnePlus 15 станет батарея на 7300 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 50 Вт. Он будет не только долго работать, но и быстро заряжаться.

Производительность обеспечит связка из процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, оперативной памяти LPDDR5X и накопителя UFS 4.1. Также говорится про 6,78-дюймовый AMOLED-экран BOE X3 с разрешением 1,5K, частотой обновления 1–165 Гц и яркостью до 1800 нит.

Видео дня

OnePlus 15 имеет три задние камеры, каждая по 50 Мп. В списке – основной сенсор Sony LYT-700 с апертурой f/1.8 и OIS, сверхширокоугольный Samsung ISOCELL JN5 с апертурой f/2.0 и телеобъектив Samsung ISOCELL JN5 с 3,5-кратным оптическим зумом.

Из других особенностей: стереодинамики, мощный вибромотор, защита по стандарту IP69, NFC-модуль и USB 3.2. А благодаря технологии Rain Touch 2.0 экраном можно пользоваться даже в том случае, если он намок (или если руки мокрые).

OnePlus пока что не анонсировала дату презентации, но, по слухам, она пройдет уже 13 октября – впервые производитель может представить модель одновременно для Китая и глобального рынка. Ожидаемая цена – 600 долларов.

Ранее специалисты нашли в смартфонах OnePlus критическую уязвимость. Она позволяет установленным программам получать доступ к SMS-переписке без разрешения пользователя. Компания уже готовит исправление, но оно выйдет не раньше середины октября.

УНИАН писал, что в индустрии смартфонов намечается новый виток борьбы за время автономной работы. Ведущие китайские Android-бренды готовят к выпуску устройства с емкостью аккумулятора 8000 мАч.

Вас также могут заинтересовать новости: