Ранее прошивка была доступна только в Южной Корее.

В середине сентября Samsung начала выпуск стабильной версии One UI 8 на базе Android 16 для своих телефонов Galaxy флагманского и среднего уровня. Теперь дошла очередь дошла до бюджетных устройств.

Многочисленные владельцы Samsung Galaxy A35 и Galaxy A15 по всему миру сообщают о наличии стабильного обновления One UI 8 на своих устройствах. Это произошло всего через несколько дней после того, как прошивка впервые стала доступна пользователям в Южной Корее.

Размер загрузки составляет 2,3 ГБ, в обновлении также содержится патч безопасности за сентябрь 2025 года. Ранее стабильная версия One UI 8.0 пришла на флагманы Galaxy S22 и планшеты Galaxy Tab S10.

Если вы находитесь в Европе и еще не получили уведомление об обновлении, вы всегда можете вручную проверить наличие апдейта, перейдя в настройках в "Обновление ПО" и нажав "Загрузить и установить".

Если все пойдет по плану, до конца ноября обновление должны обновить все модели Samsung, которые официально поддерживают новую OC. Совершенно точно One UI 8 не получат смартфоны, которые в 2025-м году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 и другие популярные модели.

Ранее OnePlus подтвердила, что обновление OxygenOS 16 на базе Android 16 для смартфонов и планшетов компании выйдет 16 октября. Xiaomi немного опаздывает и начнет рассылать HyperOS 3 в конце месяце.

Отметим, что Galaxy A15 стал самым продаваемым Android-смартфонам в 2024 году. Это один из самых дешевых аппаратов на рынке, который предлагает AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и 5 лет обновлений.

