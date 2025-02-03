Весь топ-10 оккупировали устройства Apple и Samsung,

Исследование, проведенное аналитиками компании Counterpoint Research, говорит о том, что самыми продаваемыми телефоны по всему миру по итогам 2024 года стали аппараты Apple. Но внутри топ-10 тоже немало интересного.

Так, лидером по объему продаж среди отдельных моделей смартфонов в 2024 году оказался iPhone 15. В 2023 году первое место тоже занимал базовый iPhone, но 14-я версия. Вслед за ним идут еще два "яблочных" гаджета – iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro.

Четвертое место в глобальном рейтинге и первое место среди Android-фонов занял Samsung Galaxy A15 5G. Это один из самых дешевых смартфонов на рынке, который предлагает AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и 5 лет поддержки безопасности. В Украине он продается за ~7000 грн.

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По итогам 2024 года в топ-10 попали четыре смартфона Samsung. Модели Apple занимают шесть позиций в рейтинге. Аналитики особенно впечатлены успехом Galaxy S24 Ultra – это единственный премиальный смартфон на базе Android в первой десятке. Помимо уже упомянутого Galaxy A15 5G в списке есть 4G-версия этого же аппарата.

В 2023 году модели Apple занимали семь первых позиций в рейтинге. А самой популярной Android-моделью был Galaxy A14 5G.

Ранее агентство Counterpoint опубликовало данные о продажах бюджетных смартфонов. По подсчетам специалистов, Redmi 13C – самый покупаемый телефон по цене до 150 долларов. За ним следуют Samsung Galaxy A05 и Galaxy A15.

Авторитетные обзорщики назвали 6 смартфонов с лучшей камерой в 2025 году. Тестирование проводились в различных условиях и режимах, что позволило экспертам выделить наиболее универсальные решения.

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