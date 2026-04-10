Эту процедуру на компьютере нужно проводить раз в месяц: она занимает всего минуту

Многие пользователи отмечают, что их ПК стал работать медленнее, но при этом упускают одну очень простую функцию.

На вашем компьютере хранится сразу несколько видов кэша – это набор часто используемых файлов данных, обычно временных, которые помогают системе и приложениям работать быстрее. Браузеры, приложения и даже Microsoft Store сохраняют такие данные, чтобы ускорить повторные запросы

Но со временем кэш разрастается и начинает мешать нормальной работе ПК. Очистка кэша – это не только способ немного ускорить систему, но и элемент "цифровой гигиены", который помогает повысить безопасность, пишет BGR.

Специалисты советуют делать это примерно раз в месяц. Если компьютер начинает тормозить или работает нестабильно – очистку лучше провести раньше.

В Windows очистка выполняется довольно просто: достаточно открыть свойства диска и воспользоваться встроенной функцией "Очистка диска" (Disk Cleanup). Этот инструмент удаляет временные файлы и один из самых "тяжелых" типов кэша.

При этом не стоит ожидать резкого прироста производительности – эффект обычно умеренный. Однако в долгосрочной перспективе регулярная очистка помогает системе работать стабильнее и быстрее. Кроме того, это полезно с точки зрения безопасности, поскольку в кэше могут храниться данные пользователя, включая информацию для входа.

Помимо основного кэша, в Windows есть и другие временные данные, которые тоже стоит периодически удалять. Например, можно очистить историю местоположения в настройках конфиденциальности или сбросить кэш Microsoft Store – для этого достаточно воспользоваться встроенными параметрами системы или командой wsreset.exe.

В целом кэш присутствует практически на всех устройствах – от компьютеров до смартфонов и даже телевизоров. Поэтому привычка регулярно очищать временные файлы полезна не только для ПК, но и для любой электроники, которой вы пользуетесь каждый день.

