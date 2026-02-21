Как очистить кэш на Android – и почему это реально ускоряет любой смартфон

Со временем кэшированные данные накапливаются, устаревают или могут повреждаться.

Если ваш смартфон Android начал подтормаживать или быстро заполняется память, очистка кэша – один из самых быстрых способов "оживить" систему без удаления личных данных и сброса настроек.

У большинства пользователей в фоне работают десятки программ, а в браузерах копятся вкладки, которые никто не закрывает неделями. И со временем кэшированные данные накапливаются, устаревают или могут повреждаться.

Перезагрузка телефона помогает частично, но точечная очистка кэша – более эффективное решение для устранения проблем со скоростью работы, говорит автор ZDNet.

Видео дня

Как быстро очистить кэш на Android

Процесс очистки может немного отличаться в зависимости от производителя и версии операционной системы, но общий принцип одинаковый.

1. Откройте список приложений

Кэш очищается отдельно для каждого приложения:

Откройте "Настройки" (Settings).

Перейдите в раздел "Хранилище" (Storage).

Нажмите "Приложения" (Apps). Если такого пункта нет, воспользуйтесь поиском в настройках.

Здесь вы увидите, какие приложения занимают больше всего памяти.

2. Очистите кэш конкретного приложения

Выберите нужное приложение, например Google.

Нажмите "Очистить кэш" (Clear cache).

Не нажимайте "Очистить хранилище / Очистить память", если не хотите полностью сбросить приложение (это удалит все данные и настройки).

3. Повторите для других приложений

Особое внимание стоит уделить "тяжелым" приложениям – как правило, это соцсети, мессенджеры, стриминговые сервисы и другим приложения, активно использующие медиафайлы.

Объем занимаемой памяти указан под названием приложения. Например, некоторые сервисы могут использовать более гигабайта кэша.

Бонус: как очистить кэш в Google Chrome

Помимо системной очистки, браузер также позволяет удалить временные файлы. В Google Chrome:

Откройте браузер.

Нажмите на меню (три точки).

Выберите "Удалить данные браузинга".

Нажмите "Дополнительные параметры".

Укажите временной диапазон.

Отметьте изображения и файлы, сохраненные в кэше.

Нажмите "Удалить данные".

Очистка кэша – это простой и безопасный способ ускорить любое Android-устройство без удаления личных данных и сброса настроек. В большинстве случаев она помогает освободить дополнительное место в памяти, устранить мелкие ошибки и повысить общую стабильность работы системы.

Если смартфон вдруг начал работать медленнее, зависать или приложения открываются дольше обычного, стоит начать именно с очистки кэша. В целях же профилактики рекомендуется проводить очистку раз в несколько месяцев.

Ранее эксперты рассказали, как очистить кэш на телевизоре – и навсегда избавиться от тормозов. Многие пользователи отмечают, что их ТВ стал работать медленнее, но при этом упускают одну очень простую процедуру.

Вас также могут заинтересовать новости: