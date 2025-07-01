При этом читаемость и навигация у нее намного лучше, чем у "яблочного" конкурента, пишет источник.

Apple зачастую задает тренды на рынке смартфонов: стоит яблочной компании представить новую функцию или дизайнерское решение, как конкуренты тут же начинают внедрять нечто похожее. Похоже, iOS 26 не станет исключением.

Информацию о грядущем обновлении HyperOS 3 представил авторитетный инсайдер Digital Chat Station. По его информации, ключевой особенностью новой оболочки от Xiaomi станет обновленный дизайн в стиле Liquid Glass, вдохновленный iOS 26.

На скриншотах хорошо заметен полупрозрачный дизайн с имитацией стекла, а вместе с ним – новый стиль иконок приложений со скругленными углами. Вдобавок с домашнего экрана исчезла стандартная строка поиска, а заодно обновился внешний вид индикаторов, размещенных в верхней части дисплея.

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Источник пишет, что ему уже удалось пощупать раннюю версию HyperOS 3 и читаемость и навигация у нее намного лучше, чем у "яблочного" конкурента.

Обновление HyperOS 3 будет основано на Android 16 и начнет приходить на смартфоны Xioami уже летом. Как всегда, премиальные устройства высокого класса, включая модели Xiaomi 15, обновятся первыми, прежде чем начнется развертывание для устройств среднего и более дешевого класса.

На данный момент известно, что HyperOS 3 будет развернута почти на сотне гаджетов, в числе которых 33 модели Xiaomi, 44 Redmi и 19 представителей Poco. В зависимости от модели, HyperOS 3 будет построена на базе Android 15 или Android 16.

Публичная версия iOS 26 выйдет в сентябре вместе с iPhone 17. Если вам не терпится попробовать нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Операционную систему можно поставить на iPhone 11 и более новые смартфоны Apple.

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