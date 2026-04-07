Google 'Фото' наконец-то добавляет функцию, которую пользователи просили годами

Google Photos наконец-то получит то, о чем так долго просили пользователи

В приложении Google Фото появилось долгожданное обновление – пользователи Android наконец получили возможность регулировать скорость воспроизведения видео. Об этом пишет Android Authority.

Теперь при просмотре видео пользователи могут открыть меню с тремя точками в правом верхнем углу и выбрать пункт "Playback speed". Доступны пять вариантов скорости: 0,25x, 0,5x, 1x (исходная), 1,5x и 2x.

На странице поддержки Google отмечается, эта функция была одной из самых востребованных среди пользователей и ее появления ждали уже несколько лет.

Пока нововведение доступно только на устройствах Android. Google не сообщила, появится ли оно на iOS или веб-версии сервиса, но учитывая, что компания признала высокий спрос на эту возможность, логично предположить ее появление и на других платформах.

Приложение Google Фото считается одним из самых популярных средств для хранения и обменивания фотографий на смартфонах, включая Android и iOS. В то же время Google продолжает развивать видеовозможности сервиса, постепенно приближая его к полноценным редакторам контента.

За последний год в Google "Фото" появилось немало полезных функций. Например, пользовательская медиатека больше не загромождается одинаковыми или схожими фотографиями. А новая функция Ask Photos заменит вам личного фотографа.

УНИАН уже рассказывал, что свежее обновление отправляет смартфоны Google в вечную перезагрузку, и никто не знает почему. Проблема затрагивает сразу несколько поколений устройств – от Pixel 6 до новейшей линейки Pixel 10.

