Теперь пользовательская медиатека перестанет загромождаться одинаковыми или схожими фотографиями.

Google выпустила полезное обновление для пользователей Google "Фото". Новая фича под названием Photo Stack группирует похожие изображения в "стопки", чтобы пользователю было проще ориентироваться в медиатеке.

Как пишет Phone Arena, это особенно пригодится тем, кто часто делает несколько снимков одновременно для достижения наилучшего результата – например, селфи или групповые фотографии. Таким образом, лента перестанет загромождаться почти одинаковыми фото.

Приложение понимает, что определенные снимки были сделаны примерно в одно и то же время в одном и том же месте, и сортирует их "в стопки" – ранее такие снимки просто разбрасывались в несколько рядов по ленте.

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Чтобы эта функция заработала, ее надо активировать вручную. Отройте настройки "Google Фото" и переведите тумблер "Собирать похожие фотографии" в активное положение. Теперь приложение возьмет на себя инициативу по группировке похожих фотографий.

Если такой функции на вашем смартфоне нет, нужно подождать, пока придет обновление. Обычно это занимает 1-2 недели.

Приложение Google Фото считается одним из самых популярных средств для хранения и обменивания фотографий на смартфонах, включая Android и iOS. На сегодня приложение используют более 1 миллиарда человек во всем мире.

До этого Google "Фото" научили резервировать фото в формате RAW. Поскольку в последние годы все больше современных смартфонов научились делать снимки без потери качества, теперь они автоматически загружаются в "облако" Google.

А накануне в компании напомнили, что скоро начнут удалять неактивные Google-аккаунты – их еще не поздно спасти. Вместе с аккаунтом будут удалены данные во всех сервисах компании, включая "Google Диск", YouTube и "Google Фото".

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