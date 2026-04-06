Не обновляйте свой Google Pixel: последний апдейт превращает смартфон в 'кирпич'

Проблема затрагивает сразу несколько поколений устройств – от Pixel 6 до новейшей линейки Pixel 10.

Владельцы смартфонов Google Pixel столкнулись с серьезной проблемой после обновления – устройства начинают уходить в бесконечный цикл перезагрузки (boot loop). И на данный момент ни причина, ни решение официально не определены.

По данным Android Authority, жалобы начали появляться после установки Android 16 QPR3, которое вышло в рамках мартовского Pixel Drop. Проблема затронула разные поколения смартфонов – от Pixel 6 до последних моделей Pixel 10.

По сообщениям пострадавших, их устройства либо вовсе не включаются, либо зависают на экране с логотипом Google, либо постоянно загружаются в режим "Восстановление". В некоторых случаях система выводит предупреждение о возможном повреждении данных или самой Android-системы.

Часть пользователей попыталась восстановить устройства через fastboot или повторную установку прошивки, однако эти методы, судя по отзывам, не дают результата. В отдельных случаях смартфон можно сбросить до заводских настроек через "Восстановление", но это приводит к полной потере данных.

Некоторым пользователям удалось временно загрузить устройства, запустив их в безопасном режиме при подключении к зарядке. Это позволяет сделать резервную копию данных, однако после этого смартфон, как правило, снова уходит в цикл перезагрузки.

Google подтвердила, что знает о ситуации, но сроки выхода исправления неизвестны. Пользователям Pixel рекомендуется быть осторожными с обновлениями и регулярно создавать резервные копии.

