Google 'Фото' нужно срочно обновить: популярное приложение получило недостающие функции

Новая версия уже доступна для iPhone и, по словам разработчика, "скоро" появятся на Android.

Google обновила свое фирменное приложение "Фото". Интерфейс аппа немного изменили, добавился новый режим подсветки и еще несколько функций, которые упростят жизнь пользователям.

Приложение стало удобнее: например, подробности о снимке (дата, время и место съемки) теперь отображаются прямо сверху. Под этими данными могут появляться "бейджи" – для воспроизведения живых фото, смены категории, сохранения или управления хранилищем.

Наиболее заметным нововведением стал режим подсветки, который автоматически будет переключаться на светлый или темный в зависимости от системной темы устройства пользователя.

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По нажатии значка с тремя точками в правом верхнем углу теперь выводится меню операций. Там можно найти кнопки "О фото", "Создать", "Трансляция", "Сохранить как", "Загрузить", "Удалить" и "Google Объектив". Там, где была последняя, теперь "Добавить в", которая позволяет упорядочивать фотографии в альбомы, архивировать их или прятать в защищенную папку.

Обновились и фото-стопки: у каждой миниатюры появилось отдельное меню. Благодаря ему можно выбрать главное изображение, удалить ненужные кадры, распаковывать стопку или выделить сразу несколько снимков для массовых действий.

Новая версия мобильного Google "Фото" уже доступна пользователям iPhone. Владельцам Android-смартфонов придется немного подождать – обновление выйдет "скоро".

Приложение Google Фото считается одним из самых популярных средств для хранения и обменивания фотографий на смартфонах, включая Android и iOS. На сегодня приложение используют более 1 миллиарда человек во всем мире.

За последний год в Google "Фото" появилось немало полезных функций. Например, пользовательская медиатека больше не загромождается одинаковыми или схожими фотографиями. А новая функция Ask Photos заменит вам личного фотографа.

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