Google 'Фото' получил новую ИИ-функцию, которая заменит вам личного фотографа

Помощник с искусственным интеллектом найдет в галерее снимки по вопросам и подведет итоги недавних поездок.

После предварительного тестирования новой функции на основе искусственного интеллекта, которая упрощает поиск фотографий в Google "Фото", поисковый гигант начал рассылку обновления пользователям. В ближайшие недели эта функция появится у всех, пишет The Verge.

Функция называется Ask Photos ("Спросить у фото"). С ее помощью пользователи могут сделать текстовые или голосовые запросы, чтобы найти конкретные воспоминания или информацию в своих изображениях. Причем они могут быть самой разной сложности. Некоторые примеры:

Покажи, как моя дочь училась плавать.

Покажи лучшие фото из каждого парка, который я посетил.

Какие темы у нас были по случаю дня рождения [...].

Что я ел в отеле в [местоположение]?

Также фича умеет выдавать результат на общие запросы вроде "собери десять лучших фото из отпуска" или "подведи итог недавней поездки". В Google сравнивают ее с личным фотографом, который знает все о вас.

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А еще Google улучшила традиционный поиск изображений, который теперь называется "классическим поиском" (classic search). Пользователи смогут находить фото с помощью естественного языка, вводя запросы вроде "Алиса и я смеемся". Для удобства поиск также будет упорядочен по дате или релевантности.

Приложение Google Фото считается одним из самых популярных средств для хранения и обработки фотографий на мобильных устройствах, включая iOS и Android. Сейчас приложение используют более 1 миллиарда человек во всем мире.

С начала 2024 года в Google "Фото" появилось немало полезных функций. Например, пользовательская медиатека больше не загромождается одинаковыми или схожими фотографиями. А в августе ИИ-функции для редактирования в "Google Фото" стали бесплатными для всех.

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