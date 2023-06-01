Раньше родителям не нужно было особо беспокоиться о цифровой активности своих детей. Один компьютер в доме был единственным устройством с доступом в Интернет, которое было относительно легко контролировать. Затем появились мобильные устройства и новые вызовы для безопасности детей в Интернете.

Тогда программы для родительского контроля стали популярны и необходимы для родителей. И хотя сейчас даже разработчики операционных систем предлагают подобные функции, полноценный функционал есть лишь у отдельных решений по безопасности. Правильные инструменты должны обеспечить баланс между безопасностью детей и их желанием исследовать, учиться и общаться.

В связи с этим специалисты ESET подготовили обзор распространенных онлайн-угроз и способов борьбы с ними, в частности с помощью программы для родительского контроля.

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Какие угрозы для детей в Интернете?

Дети все больше времени проводят со своими устройствами. Только за время пандемии проведенное время перед экраном увеличилось вдвое.

Однако технологии также помогают детям посещать онлайн-уроки, общаться с друзьями и проводить время на своих любимых сайтах и в приложениях. Поэтому для родителей главное понять, где существуют опасности и пытаться минимизировать риски для своих детей.

Неприемлемый контент

Это могут быть материалы откровенного характера, тревожные и неуместные изображения или видео, сайты азартных игр и даже ругательства. Неприемлемость определенного контента зависит от возраста ребенка.

Онлайн-буллинг

Многие дети сталкиваются с буллингом в жизни, однако онлайн-мир имеет больше рисков и возможностей травли. В одном исследовании утверждается, что половина детей в течение жизни подвергалась любому виду онлайн-буллинга.

Груминг

Дети кажутся достаточно умными в области цифровых технологий. Но также они склонны легко довериться любому в Интернете. В то время как некоторые взрослые разными способами пытаются воспользоваться этим. Как правило, такие злоумышленники пытаются сблизиться со своими жертвами, выдавая себя за ровесника в соцсетях, мессенджерах, играх и других приложениях. После этого они могут даже попытаться встретиться с ребенком в реальной жизни. О чем следует поговорить с ребенком, чтобы он не стал жертвой груминга, читайте в материале.

Случайная утечка данных

Все активные пользователи распространяют разную информацию о себе в Интернете. Но у детей часто гораздо больше онлайн-друзей, а соответственно и данных о себе, которые злоумышленники могут использовать в своих целях. Поскольку даже такое вроде бы невинное имя домашнего животного, адрес дома или сообщение об отпуске могут повлечь за собой не только цифровые атаки, но и физическую опасность.

Кража личных данных и фишинг

В соцсетях, мессенджерах и по электронной почте детям могут поступать фальшивые сообщения, цель которых обманом заставить предоставить конфиденциальную и финансовую информацию или установить вредоносное приложение. Многие такие сообщения выглядят довольно убедительно и не вызывают сомнений. Некоторые из них могут привлекать юных пользователей бесплатными подарками, что на самом деле обман.

Чрезмерное время перед экраном смартфона

Чрезмерное времяпровождение с устройствами может вызвать у детей проблемы с глазами, депрессию и другие физические проблемы. Таким образом, отсутствие взаимодействия детей с реальным миром может повлиять на их эмоциональное и социальное развитие.

Как выбрать программу для родительского контроля?

Есть много решений, которые могут помочь справиться с цифровыми угрозами. В частности, при выборе программы следует обратить внимание на наличие следующих функций:

Управление приложениями, что позволяет блокировать несоответствующие возрасту ребенка программы, а также контролировать, к каким из них они имеют доступ и в течение какого времени. Кроме того, необходимо установить ежедневные временные ограничения, которые помогут минимизировать чрезмерное время перед экраном.

Отчеты об использовании приложений и веб-сайтов, что поможет понять, где ваш ребенок проводит время в Интернете, а также выделить сайты или приложения, которые, возможно, придется заблокировать в будущем. Программа для родительского контроля также должна показывать недавно установленные приложения на устройство ребенка.

Безопасный просмотр, который поможет ребенку ориентироваться в Интернете, блокируя доступ к предварительно классифицированным сайтам, не соответствующим его возрасту. Также полезная функция для детей – запрос доступа к определенным сайтам у родителей, которые в свою очередь могут одобрить или отклонить его.

Уведомления о местоположении, которые будут показывать расположение устройств детей, если они забудут написать или позвонить. Другой полезной функцией является возможность создания физических зон с уведомлениями, которые отправляются на устройства родителей, когда ребенок входит или выходит из них.

Простой в использовании портал, который позволяет легко управлять и настраивать приложение.

Одной из таких программ для родительского контроля является ESET Parental Control, которая обладает всеми вышеуказанными функциями. В частности, решение позволяет информировать родителей о деятельности юных пользователей на смартфонах или планшетах Android и блокировать неприемлемый контент.

Несмотря на то, что программы для родительского контроля помогают уберечь от опасностей в Интернете, важным остается диалог с ребенком. Поэтому необходимо говорить с детьми обо всех онлайн-угрозах, возможных последствиях, а также объяснять, зачем использовать подобные приложения.

О компании:

ESET — эксперт в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.