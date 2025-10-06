На одном из вирусных видео изобразили нейросетевого Сэма Альтмана с покемонами.

OpenAI изменила свою политику по авторским правам спустя всего несколько дней после запуска Sora 2 - новой версии модели генератора видео с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Поводом для пересмотра стали жалобы правообладателей, чьи персонажи и франшизы начали массово появляться в роликах, созданных пользователями Sora. Один из вирусных роликов показал нейросетевого Сэма Альтмана, окружённого покемонами, где гендиректор OpenAI говорит: "Надеюсь, Nintendo не подаст в суд".

На днях Альтман опубликовал заявление, в котором объявил о переходе с opt-out на opt-in систему. Теперь Sora будет отказывать в генерации контента, содержащего материалы и персонажей, защищённых авторским правом, если их владельцы не дали на это разрешения:

Видео дня

"Мы предоставим правообладателям более детальный контроль над использованием их персонажей - вплоть до полного запрета. Некоторые из них заинтересованы в создании "интерактивного фанфика", но хотят сами определять, как их образы могут использоваться".

Изменения произошли после того, как японские политики и юристы обратили внимание на проблему. Депутат Акихиса Сиодзаки назвал Sora "серьёзной юридической и политической угрозой" и призвал защитить японских создателей.

При этом пользователи заметили, что Sora уже блокировала генерацию с персонажами Marvel и Disney, но не ограничивала использование японских брендов.

До этого политика OpenAI работала наоборот: если правообладатель не заявил о претензиях, его контент считался разрешённым для использования в Sora. Для реальных людей, наоборот, действовал принцип opt-in, без прямого согласия использовать их образ нельзя.

Ранее мы рассказывали, что создатель ChatGPT готовит свой TikTok с ИИ-видео. При этом публиковать обычные видео на камеру в таком приложении будет нельзя.

Вас также могут заинтересовать новости: