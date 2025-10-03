Обогнал ChatGPT и Google: в мире появилось новое самое скачиваемое приложение

Это аналог TikTok для создания коротких видео с помощью искусственного интеллекта от OpenAI.

Приложение Sora от OpenAI для ИИ-генерации видео заняло первую строчку рейтинга приложений в американском App Store спустя всего два дня после своего запуска. Даже ChatGPT и Google Gemini остались позади.

По данным Appfigures, за первые сутки приложение было скачано 56 000 раз, а всего за два дня оно набрало около 164 тысяч установок на iOS. При этом дебют Sora оказался успешнее запусков ряда других ИИ-приложений, в том числе ChatGPT.

Примечательно, что скачать приложение OpenAI Sora можно только на iPhone и только с аккаунтом США/Канады. Более того, для использования необходим инвайт. Эти показатели свидетельствуют о высоком интересе к инструментам генерации видео в формате, близком к социальным сетям, отмечают эксперты.

Напомним, 30 сентября OpenAI представила топовый нейрогенератор Sora 2, который создает видеоролики киношного качества и даже умеет копировать лицо и голос пользователей. ИИ стал лучше "понимать" физику и в целом серьезно прокачался по всем фронтам.

Вместе с ним компания запустила Sora by OpenAI – мобильное приложение, похожее на TikTok, которое работает на основе модели Sora 2. Пользователи могут генерировать видео и просматривать их в настраиваемой ленте. А вот публиковать обычные видео на камеру в приложении нельзя.

Конкурентная среда на рынке ИИ-видео быстро накаляется. На прошлой неделе Meta Цукерберга запустила Vibes – собственные Shorts исключительно для ИИ-видео. А Google подтвердила, что интегрирует видеогенератор Veo 3 в YouTube.

Меж тем чат-бот ChatGPT научился искать и оплачивать товары в интернете одним кликом. Эксперты отмечают, что это может навсегда изменить онлайн-шоппинг: если раньше основными точками входа были Google и Amazon, то теперь их роль может постепенно перейти к ИИ-ассистентам.

