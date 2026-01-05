Жители одной из деревень в Гане захватили разведывательный самолет США King Air B200

Разведывательный самолет был захвачен жителями города Пага, расположенного вблизи границы с Буркина-Фасо.

Американский самолет с бортовым номером 60171 был захвачен вблизи города Пага, расположенного на границе с Буркина-Фасо, сообщает на своей странице в X обозреватель Alhaji Gbangbanku.

Указывается, что разведывательный самолет King Air B200 использовался США для секретных миссий в Нигерии.

"Самолет King Air B200 с бортовым номером 60171, эксплуатировавшийся американскими военными, был похищен разъяренными жителями города Пага, расположенного вблизи границы с Буркина-Фасо, после нескольких дней тайной деятельности на неасфальтированной взлетно-посадочной полосе города", - говорится в сообщении в соцсети.

По имеющейся информации, данный самолет американские военные использовали начиная с октября. Он работал в этом районе три дня подряд, начиная с 28 декабря 2025 года. Экипаж неоднократно за это время взлетал и избегал контакта, когда возле аэропорта собирались разъяренные местные жители.

Однако, как отмечается, 31 декабря 2025 года самолет снова совершил посадку и в этот раз конфликта им не удалось избежать. На месте собрались представители местной молодежи и полиции, которые пытались помешать самолету совершить повторный взлет.

По данным, члены экипажа отказались покидать борт или сотрудничать с местными властями. Затем местным жителям дали приказ оставить самолет и позволить ему вылететь.

Есть предположение, что активность данного разведывательного самолета связана с ударами США по боевикам "Исламского государства" на северо-западе Нигерии.

