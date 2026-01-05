Провоевал всего 10 дней: российский военный из села Хохол рассказал, почему ушел на фронт

Россиянин из села Холол, Воронежской области, пробыл всего 10 дней на передовой и во время своего первого выхода сдался в плен ВСУ.

Военнослужащий российской армии Дмитрий Гуровский, который попал в плен к штурмовикам 4-го штурмового батальона 92 ОШБр на Купянском направлении, проведя всего 10 дней на фронте, рассказал в интервью 92 отдельной штурмовой бригаде имени Ивана Сирко на YouTube-канале, почему решил пойти воевать.

Примечательно, что до того, как идти воевать против украинцев, Гуровский жил в селе Хохол Воронежской области.

Уже во время своего первого выхода он сдался украинским военным со словами:

"Не убивайте, я хочу жить, возьмите меня в плен, я вам буду помогать!".

Как рассказал пленный россиянин, на войну он пошел, чтобы заработать деньги и вытащить из тюрьмы своего сына. Гуровский рассказал, как во время обучения на его голове сломали приклад автомата.

Также, по его словам, один из сослуживцев подорвал себя гранатой, чтобы не идти воевать. Он добавил, что дорога на позицию была "усеяна" телами российских солдат, которых никто не забирает. Еще россиянин поделился, что среди военных был кениец.

Гуровский пожаловался, что после того, как он попал "на ноль", ему не давали есть. Он добавил, что в плену его накормили и оказали медицинскую помощь, и это его поразило.

Плен ВСУ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что российские оккупанты Павел Николаев (Давлет) и Евгений Латухин (Скаут) рассказали, как более двух суток ползли по канализационной трубе. Они сдались в плен ВСУ на Константиновском направлении. "Давлет" рассказал, что они почти не спали, потеряли в канализационной трубе все снаряжение и гранаты. По его словам, у него начались галлюцинации. "Скаут" поделился, что у него произошла паническая атака, потому что он не знал, сколько еще придется ползти. Однако, им удалось выбраться и связаться со своим командованием. Те пообещали им сбросить с беспилотника "подарок". "Скаут" поделился, что думал, что это будет еда и вода, а им сбросили флаг России, который они должны были повесить в населенном пункте, чтобы сымитировать его захват.

Также мы писали, что американец Брюс, который служит штурмовиком в рядах ВСУ, взял вместе с побратимами из 63 отдельной механизированной бригады "Стальные львы" в плен российских оккупантов. Группа штурмовиков взяла в плен четырех россиян в Серебрянском лесу. Военные выложили видео с моментом взятия в плен оккупантов.

