7 предсказаний Ванги на 2026 год: провидица предрекла миру новые масштабные проблемы

Когда речь заходит о великих мистиках, в мире есть два безусловных лидера – Нострадамус и Баба Ванга. Несмотря на то, что один ушел из жизни в 1566 году, а вторая – в 1996-м, люди до сих пор одержимы их предсказаниями.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
По мере того как мир продолжает погружаться в хаос, некоторые находят мрачное утешение в пророчествах болгарской ясновидящей, пишет UNILAD.
Что Баба Ванга предсказала на 2026 год
После тяжелого 2025-го всем нам хотелось бы позитивных прогнозов, но Ванга в этом плане неумолима. От стремительно развивающегося искусственного интеллекта до контакта с внеземными цивилизациями – вот на что стоит обратить внимание в ближайшие 12 месяцев.
- Контакт с инопланетными цивилизациями
Хотя NASA и Пентагон заявляют об отсутствии доказательств, сторонники теорий заговора им не верят. Ванга предсказала первый контакт с инопланетянами именно на 2026 год.
Учитывая приближение загадочного объекта 3I/ATLAS, это пророчество кажется пугающе актуальным. Остается надеяться, что это будет похоже на доброго "Инопланетянина" Спилберга, а не на "День независимости".
- Освоение космоса и энергия Венеры
Продолжая космическую тему: Ванга считала, что человечество начнет добывать энергию на Венере к 2028 году.
Возможно, она немного опередила события, ведь даже Илон Маск планирует добраться до Марса только к этому сроку. Похоже, это предсказание пока придется отложить.
- Разрушительные природные катаклизмы
2025 год начался с ужасающих лесных пожаров в Лос-Анджелесе. После мощного землетрясения в России возникли опасения, что проснется смертоносное "Огненное кольцо", что поставит под удар до 8% населения планеты.
Проблема в том, что Ванга не уточнила, где именно в 2026 году ударят вулканы, торнадо или цунами.
- На грани большой войны
Если бы Ванга была жива сегодня, она наверняка бы отметила точность своих слов об эскалации конфликтов. Часы Судного дня как никогда близки к полуночи.
Ее прогноз о том, что в 2026 году мир может быть ввергнут в глобальный конфликт, звучит пугающе на фоне разговоров о Третьей мировой. Единственное утешение – по ее мнению, конец света наступит не раньше 5079 года.
- Синтетические органы
Медицина сделала огромный скачок с 1996 года. Ванга убеждала последователей, что к 2046 году врачи будут массово использовать искусственные органы.
Учитывая успехи в 3D-печати и трансплантации генно-модифицированных почек, именно 2026 год может заложить фундамент для этого прорыва.
- Проблемы в экономике
После новых бюджетных планов президента США Дональда Трампа, которые обвалили фондовый рынок и уничтожили 2 триллиона долларов за считанные секунды, финансовые тревоги сохранятся и в 2026 году.
Угрозы вторжений, катаклизмы и политические потрясения заставят мир затянуть пояса.
- Разворот в сфере ИИ
Для тех, кто боится, что ИИ уничтожит человечество, у Ванги есть хорошие новости.
Она намекала, что в 2026 году эксперты осознают, что зашли слишком далеко. Произойдет резкий разворот: на эту отрасль наложат жесткие ограничения, прежде чем технология станет неуправляемой.
Ранее УНИАН сообщал про предсказания Нострадамуса на 2026 год, которые леденят душу.