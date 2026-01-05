7 предсказаний Ванги на 2026 год: провидица предрекла миру новые масштабные проблемы

Мы едва успели перевести дух после безумного 2025-го, как на пороге новый год с еще более тревожными прогнозами.

Когда речь заходит о великих мистиках, в мире есть два безусловных лидера – Нострадамус и Баба Ванга. Несмотря на то, что один ушел из жизни в 1566 году, а вторая – в 1996-м, люди до сих пор одержимы их предсказаниями.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

По мере того как мир продолжает погружаться в хаос, некоторые находят мрачное утешение в пророчествах болгарской ясновидящей, пишет UNILAD.

Что Баба Ванга предсказала на 2026 год

После тяжелого 2025-го всем нам хотелось бы позитивных прогнозов, но Ванга в этом плане неумолима. От стремительно развивающегося искусственного интеллекта до контакта с внеземными цивилизациями – вот на что стоит обратить внимание в ближайшие 12 месяцев.

Контакт с инопланетными цивилизациями

Хотя NASA и Пентагон заявляют об отсутствии доказательств, сторонники теорий заговора им не верят. Ванга предсказала первый контакт с инопланетянами именно на 2026 год.

Учитывая приближение загадочного объекта 3I/ATLAS, это пророчество кажется пугающе актуальным. Остается надеяться, что это будет похоже на доброго "Инопланетянина" Спилберга, а не на "День независимости".

Освоение космоса и энергия Венеры

Продолжая космическую тему: Ванга считала, что человечество начнет добывать энергию на Венере к 2028 году.

Возможно, она немного опередила события, ведь даже Илон Маск планирует добраться до Марса только к этому сроку. Похоже, это предсказание пока придется отложить.

Разрушительные природные катаклизмы

2025 год начался с ужасающих лесных пожаров в Лос-Анджелесе. После мощного землетрясения в России возникли опасения, что проснется смертоносное "Огненное кольцо", что поставит под удар до 8% населения планеты.

Проблема в том, что Ванга не уточнила, где именно в 2026 году ударят вулканы, торнадо или цунами.

На грани большой войны

Если бы Ванга была жива сегодня, она наверняка бы отметила точность своих слов об эскалации конфликтов. Часы Судного дня как никогда близки к полуночи.

Ее прогноз о том, что в 2026 году мир может быть ввергнут в глобальный конфликт, звучит пугающе на фоне разговоров о Третьей мировой. Единственное утешение – по ее мнению, конец света наступит не раньше 5079 года.

Синтетические органы

Медицина сделала огромный скачок с 1996 года. Ванга убеждала последователей, что к 2046 году врачи будут массово использовать искусственные органы.

Учитывая успехи в 3D-печати и трансплантации генно-модифицированных почек, именно 2026 год может заложить фундамент для этого прорыва.

Проблемы в экономике

После новых бюджетных планов президента США Дональда Трампа, которые обвалили фондовый рынок и уничтожили 2 триллиона долларов за считанные секунды, финансовые тревоги сохранятся и в 2026 году.

Угрозы вторжений, катаклизмы и политические потрясения заставят мир затянуть пояса.

Разворот в сфере ИИ

Для тех, кто боится, что ИИ уничтожит человечество, у Ванги есть хорошие новости.

Она намекала, что в 2026 году эксперты осознают, что зашли слишком далеко. Произойдет резкий разворот: на эту отрасль наложат жесткие ограничения, прежде чем технология станет неуправляемой.

