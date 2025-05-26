В будущем соревнования могут перерасти в полноценный спорт.

В китайском городе Ханчжоу впервые провели турнир по боксу между гуманоидными роботами. Событие, транслировавшееся на китайском ТВ, напомнило сцены из фильма "Живая сталь", где в недалеком будущем боксеры на ринге заменены на огромных роботов, управляемых людьми.

В турнире приняли участие боты компании Unitree Robotics, и все было как в настоящем боксе – с рефери, живыми комментаторами и зрелищными нокаутами, пишет Interesting Engineering.

В соревновательном бою роботы, оснащенные LiDAR-датчиками и глубинной камерой, проводили сложные связки, демонстрируя хуки и удары коленями. Команды инженеров программировали и обучали машины, управляя ими с помощью голосовых команд или контроллеров.

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По правилам поединков, проигрывал тот робот, который не мог встать за 8 секунд.

Говорят, пока соревнования экспериментальные, но в будущем они наверняка перерастут в полноценный спорт. Следующий турнир пройдет в Шэньчжэне в декабре 2025 года.

Ранее в Китае прошел первый в мире полумарофон с участием роботов и людей. В забеге приняли участие 12 000 бегунов-людей и более 20 андроидов, но до финиша дошли не все.

А Илон Маск взорвал соцсети танцующим роботом Tesla. Если еще пару лет назад андроиды не могли самостоятельно передвигаться, то теперь они научились ходить и носить предметы, проделывать простые операции по сборке таких же роботов, как они – и даже танцевать. И все это без участия человека.

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