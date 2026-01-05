Дикая тигрица и пять ее детенышей попали на видео: это большая победа в сохранении тигров

В Китае впервые в мире удалось заснять амурскую тигрицу, которая родила и выкормила пятерых детенышей.

Дикую амурскую тигрицу с пятью детенышами сняли на видео в Национальном парке тигров и леопардов Северо-Восточного Китая. Первые в своем роде кадры ошеломили экспертов по диким котам, поскольку эти тигры обычно рожают от одного до четырех детенышей, пишет IFL Science.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) описывает эти кадры как "чрезвычайные".

"Это первый случай, когда в Китае сняли на видео мать с пятью детенышами. Обязательства Китая по сохранению тигров дает невероятные результаты и создает светлое будущее для этих замечательных представителей кошачьих", - сказал Стюарт Чепмен, руководитель глобальной программы WWF по охране тигров "Тигры живы".

Считается, что амурской тигрице, которая попала на видео, около девяти лет, а ее детенышам от шести до восьми месяцев. Их зафиксировали в ноябре 2025 года в Национальном парке тигров и леопардов Северо-Восточного Китая. Это крупнейший в мире тигровый заповедник и критическая среда обитания исчезающих амурских тигров.

Прокормить столько ртов в регионе, где доступность добычи все еще восстанавливается, - это впечатляющий подвиг, и то, что удалось зафиксировать это на камеру, стало первым шагом в съемке нескольких животных.

"Первые одновременные кадры шести диких тигров свидетельствуют об эффективности действий Китая по охране природы. Годы усилий по охране природы показывают, что спасение тигров возможно. В условиях нынешнего глобального ускорения потери природы вселяет надежду и силы для восстановления и сохранения других видов, находящихся под угрозой исчезновения, и их среды обитания", - добавил Чжоу Фэй, главный программный директор WWF-China.

Появление этого семейства происходит в критическое для амурских тигров время. Оценки свидетельствуют о том, что их численность растет после рекордно низкого уровня в 20 особей в 2010 году. Около половины диких амурских тигрят не доживают до первых двух лет жизни, даже в районах, где много добычи.

Сегодня амурские тигры представляют одну из крупнейших субпопуляций тигров в мире, но они оказались на грани вымирания в 1930-х годах. Частично это было связано с десятилетиями политической нестабильности и следствием охоты - как на самих тигров, так и на кабанов и оленей, которые составляют их рацион.

Восстановление их численности было трудной задачей. По оценкам, сейчас на северо-востоке Китая обитает 70 диких тигров, что делает эту тигрицу и ее пятерых детенышей маяком надежды для сохранения тигров во всем мире.

