Microsoft опубликовала отчёт Digital Defense Report 2025, в котором говорится, что искусственный интеллект кардинально усилил эффективность фишинговых атак.

По данным компании, письма, сгенерированные нейросетями, получают 54% переходов по вредоносным ссылкам против 12% у обычных рассылок.

Как объясняют исследователи, ИИ помогает злоумышленникам создавать более убедительные и персонализированные сообщения. С его помощью можно автоматизировать рассылки, а также масштабировать их до тысяч адресатов при минимальных затратах.

По оценкам Microsoft, прибыльность фишинга может вырасти в 50 раз, что неизбежно породит новых мошенников.

В отчёте отмечается, что нейросети сегодня способны генерировать фальшивые письма, создавать дипфейки и даже писать код для атак, которые раньше требовали высокой квалификации хакера.

Кроме того, Microsoft предупреждает, что злоумышленники уже применяют генеративный ИИ для социальной инженерии, автоматического подбора уязвимостей и обхода систем безопасности в реальном времени.

Тем не менее, компания подчёркивает, что базовые методы защиты остаются эффективными. Многофакторная аутентификация по-прежнему блокирует свыше 99% попыток взлома.

Ранее мы рассказывали, что создатель ChatGPT Сэм Альтман предупредил о новых схемах банковского мошенничества. Используя искусственный интеллект, мошенники могут обмануть банки и получить доступ к счетам.

