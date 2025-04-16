Модель позволяет создавать восьмисекундные видеоролики высокого качества по текстовому запросу.

Google выпустила обновление для своего чат-бота Gemini, которое добавляет поддержку Veo 2, модели ИИ для преобразования текста в видео. Это ответ на платформу генерации видео Sora от OpenAI.

Модель умеет генерировать восьмисекундные видео разрешением 720p и лучше по сравнению с конкурентами "понимает физику реального мира и нюансы человеческих движений и мимики". Моментами от живых съемок реально сложно отличить, передает Android Authority.

Пользователи могут выбирать Veo 2 в выпадающем меню моделей как на веб-платформе, так и в мобильном приложении. Сейчас доступ дали только через подписку Google One AI Premium, которая стоит $20 в месяц.

Видео дня

Google заявляет, что существует месячный лимит на количество создаваемых видео, хотя в компании и не уточняют его, обещая уведомлять пользователей о приближении к лимиту.

Альтернативный способ получить доступ к Veo 2 – использовать инструмент Whisk Animate, который позволяет превращать изображения в короткие 8-секундные анимации. Как и Veo 2, эта функция доступна только для подписчиков Gemini Advanced через Google Labs.

Ранее в этом месяце вышла новая версия Midjourney для генерации изображений. По заявлениям разработчиков, это их "самая умная, самая красивая и самая связная модель".

Обновление Midjourney вышло через неделю после того, как в ChatGPT стал доступен продвинутый ИИ-редактор изображений. Он быстро стал вирусным из-за картинок в стиле Ghibli, и сейчас доступен для всех пользователей, платных и бесплатных.

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