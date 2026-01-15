Google добавила Gemini 3 в Gmail: как изменится работа с почтой в 2026 году

Нововведения обещают избавить миллионы людей от заваленных inbox’ов, но одновременно вызывают вопросы о конфиденциальности.

Google официально запускает эпоху ИИ в Gmail. Компания начала внедрять в почтовый сервис набор инструментов на базе искусственного интеллекта Gemini 3, который собирает все актуальные электронные письма в единую сводку и даже сам отвечает за пользователя.

Нововведения обещают избавить миллионы людей от заваленных inbox’ов – но одновременно вызывают вопросы о конфиденциальности, говорится в материале NY Times.

Ключевой функцией станет новый AI Inbox, который станет доступным всем пользователям в ближайшие месяцы. Он коренным образом меняет способ проверки электронной почты: вместо бесконечного перелистывания писем пользователь получает краткий обзор важных задач на основе последних переписок.

Видео дня

Gemini анализирует содержимое писем, группирует разговоры и формирует список дел. К примеру, если в почте обсуждалась запись ребенка в детский сад или необходимость заполнить медицинскую анкету, AI Inbox напомнит об этом, полностью игнорируя рекламные и второстепенные письма.

По сути, Gmail превращается из пассивного почтового ящика в активный органайзер – особенно полезный для родителей и офисных сотрудников.

Бесплатные ИИ-функции, доступные уже сейчас

Google также сделал бесплатными несколько ИИ-инструментов, которые раньше были доступны только по подписке:

Gemini теперь предлагает персонализированные ответы, подстраиваясь под стиль письма пользователя на основе прошлых сообщений.

В цепочках писем автоматически появляется краткое ИИ-резюме переписки.

Кнопка Help Me Write позволяет сгенерировать письмо по текстовому запросу – например, жалобу в коммунальную компанию или деловое обращение.

Платные возможности: умный поиск и автокоррекция

Подписчики ИИ-планов Google (от $20 в месяц) также получают доступ к расширенным функциям. Например, функция AI Overviews позволяет не только просматривать сводки, но и задавать вопросы на естественном языке, чтобы уточнять детали или вспоминать важные события.

Также доступен продвинутый инструмент вычитки текста: ИИ не просто исправляет ошибки, но и предлагает полностью переработанные, более лаконичные формулировки.

Читает ли Google ваши письма

Главный вопрос, который волнует пользователей – конфиденциальность. Для работы Gemini требуется доступ ко всей почте. В Google утверждают, что сотрудники компании не читают письма пользователей, а содержимое Gmail не используются для обучения ИИ.

Вместе с тем компания признает: в рамках закона данные, включая взаимодействие с Gemini, могут быть переданы правоохранительным органам по судебному запросу. По сути, ситуация мало отличается от обычной электронной почты – однако объем анализируемых данных становится больше.

Эксперты по цифровой безопасности напоминают: электронную почту не стоит воспринимать как полностью приватное пространство.

Как отключить ИИ в Gmail

Почти все новые функции, кроме AI Inbox, включены по умолчанию. Если пользователь не хочет, чтобы Gmail использовал ИИ, необходимо вручную отключить их в настройках аккаунта, сняв галочку с пункта "Умные функции" (Smart features).

Ранее появилась информация, что Google впервые разрешит пользователям менять адрес Gmail – не создавая новый аккаунт и не теряя накопленные данные.

В начале декабря Google назвала главные поисковые тренды 2025 года, а также выбрала 10 любимых расширений для Chrome.

Вас также могут заинтересовать новости: