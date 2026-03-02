Атака США на Иран может усилить позиции РФ в Украине, - эксперт

Если американцы будут втянуты в затяжную войну на Ближнем Востоке, это может ослабить давление на Россию в Украине.

Атака США и Израиля на Иран вряд ли существенно повлияет на способность России вести войну против Украины, более того, может даже усилить позиции Кремля. Такое мнение в интервью Радио Свобода высказала аналитик из Берлина, эксперт по российско-иранским связям Ханна Нотте.

По ее словам, бесспорно, этот конфликт стал ударом по репутации России на международной арене.

"Мы стали свидетелями целого ряда действий против партнеров и союзников России – Асада, Мадуро, Хаменеи – которые заставляют Россию выглядеть довольно пассивной. Нарастает давление на российских партнеров. В России есть опасения, что Куба может стать следующей в этом году. Тогда это будет уже четвертый российский союзник, оказавшийся под давлением", - отметила она.

Видео дня

В то же время ощутимых последствий для глобального положения России это не принесло, считает Нотте

"Я не думаю, что эти события напрямую повлияют на способность России вести войну против Украины", - утверждает она.

Так, она отмечает, что, если американцы теперь окажутся втянутыми в затяжную войну на Ближнем Востоке, это может ослабить давление на Россию в Украине.

Она добавила, что способность России вести войну в Украине на данном этапе не сильно зависит от поддержки Ирана:

"Я думаю, что они всё ещё сотрудничали над некоторыми новыми разработками беспилотников… но в целом возможность выпускать большое количество улучшенных "Шахедов" - больше не зависит от иранской поддержки, поэтому я не думаю, что война России против Украины будет существенно затронута тем, что происходит с Ираном".

Нотте также отмечает, что будущее российско-иранского партнерства будет зависеть от того, насколько сильно Иран выйдет из этой войны ослабленным и кто возьмет на себя руководство.

По ее мнению, если сохранится клерикальное правление или если к власти придет Корпус стражей исламской революции (КСИР), то есть хорошие шансы на то, что российско-иранское партнерство сохранится. Но если произойдет смена режима и к власти придут силы, которые хотят более прагматичных отношений с Западом, то это может повлиять на отношения России с Ираном.

Как операция в Иране повлияет на Украину

Эксперты отмечают, что после ударов Израиля и США Тегеран больше не сможет передать Москве ракеты для войны против Украины. Фактически РФ теряет очередного своего военного партнера и партнера по клубу нефтяных трейдеров, которые могли диктовать цены на рынке. И единственный, кто сейчас остался у Москвы из стабильных друзей - это Северная Корея.

В то же время другие аналитики предупреждают, что уже в ближайшие недели Украина может испытать первые перебои с поставками ракет для противовоздушной обороны из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: