'Фактически идут ва-банк': ветеран АТО объяснил, что ждет Украину на фронте до осени

По его словам, на сегодняшний день Россия и Украина истощены войной.

Впереди самая тяжелая весна и самое тяжелое лето войны в Украине. Об этом в эфире Радио NV сказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар.

"Мы прошли самую тяжелую военную зиму. Результат - приемлемый, удовлетворительный, хотя далеко не отличный для нас, и совершенно неудовлетворительный для россиян. Впереди самая тяжелая весна и самое тяжелое лето этой войны. Как я надеюсь, с еще лучшим соотношением результатов", - подчеркнул он.

По его словам, обе стороны истощены, но "россияне фактически идут ва-банк".

Видео дня

"Не знаю, как там Владимир Владимирович (речь идет о российском диктаторе Путине - УНИАН), но его генералы и его экономисты не могут не понимать, что если они не добавят нас в течение этого года, то с очень большой вероятностью обрушатся они", - сказал Дикий.

Говоря о прорыве вражеской линии обороны на Александровском направлении Вооруженными силами Украины, эксперт отметил, что там дает ощутимые серьезные результаты, в частности, отключение Старлинков для РФ.

По его мнению, когда удалось обрушить российскую связь и управление войсками, то сложилась абсолютно уникальная ситуация и окно возможностей, когда Силы обороны могли бы пойти в наступление по всему фронту, но у нас не было необходимого количества людей. Он подчеркнул:

"К сожалению, людей нет, потому что мобилизация сорвана нашим тылом, но на одно направление удалось сконцентрировать лучшие ударные части".

По его словам, это было усилено боевыми подразделениями ГУРа.

"И, сформировав такой ударный кулак, на одном участке фронта удалось поменяться с врагом местами и по максимуму использовать этот плюс, это преимущество, которое дало нам отключение Старлинков", - отметил эксперт.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, Десантно-штурмовые войска ВСУ рассказали, что бойцы 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ прорвали линию обороны противника на Александровском направлении.

Отмечается, что в ходе операции были уничтожены вражеские огневые сооружения, живая сила и места хранения боеприпасов оккупантов.

Речь шла о том, что благодаря профессиональным действиям разведчиков, сорваны планы врага по дальнейшему наступлению. Это позволило открыть плацдарм для тактического продвижения дружественных подразделений.

Вас также могут заинтересовать новости: